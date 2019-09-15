الان تتابع رجل اعمال يهدي خويتم الحارثي أرض بالطائف والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
قام احد رجال الأعمال بمدينة الطائف بإهداء خويتم الحارثي والد الطفل القتيل معتز، قطعة أرض بمدينة الطائف.
وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها “الخليج 365” فقد أجرى الشاعر عبدالعزيز بن درويش إتصالات ليخبر بأن والده الشيخ عبدالله بن درويش الحارثي قدم أرض كهدية لخويتم الحارثي مقابل موقفه الرجولي النبيل فشكراً من القلب يا أهل السماح والكرم والوفاء .
وكان معتز خويتم الحارثي، 12 عامًا، طالب سعودي في المرحلة الابتدائية، توفي خنقًا إثر مشاجرة مع زميله، في حين أعلن والده عن تنازله عن القصاص من قاتل ابنه لوجه الله.
وسجل والد معتز مقطع فيديو وثَّق من خلاله عفوه عن قاتل ابنه، وأكد عبره على أن ما حدث لابنه كان قضاء وقدرًا وليس ناجمًا عن أي إهمال من قبل إدارة المدرسة أو المعلمين.
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