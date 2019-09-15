، نقرت على كوع المضيفة فطردتها وزوجها المسنّ من الطائرة ،

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طُرد زوجان مُسنان متقاعدان في مجال الصيدلة، من إحدى رحلات شركة "يونايتد" الأمريكية، بعد أن حاولت الزوجة لفت انتباه مضيفة بشأن المقاعد بـ"نقرة خفيفة" على كوعها.
وكانت "جيسي أوو" (68 عامًا) وزوجها م. ج ويتجيس (66 عامًا)، متجهين من واشنطن العاصمة إلى لوس أنجلوس، بعد حضورهما حدثًا في يونيو، عندما جلسا بالخطأ في المقعدين 21A و21C؛ لكن أحد الركاب اقترب وأوضح أنه يجلس في أحد هذين المقعدين؛ الأمر الذي سبّب نوعًا من الفوضى؛ بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وتقول "أوو" بحسب "سكاي نيوز عربية": إن مضيفة الطيران أخذت بطاقات المرور (boarding passes) الخاصة بها وزوجها، ويبدو أنها فقدتهما في مكان ما، ثم زعمت فيما بعد أن الزوجين لم يُسلّماها على الإطلاق بطاقات المرور الخاصة بهما.
وعندما عثر راكب يجلس في الجزء الخلفي من الطائرة على بطاقات المرور ملقاة على الأرض، تركت "أوو" مقعدها وذهبت للمضيفة لتوضح لها أنها عثرت على بطاقات المرور؛ لكنها تَلَقّت توبيخًا بعد أن نقرت بخفة على كوع مضيفة الطائرة.
فقالت لها المضيفة وهي تصرخ في وجهها: "لا تلمسيني، سيتم إخراجك، أنا سأطردك من الطائرة"، حسبما أخبرت "أوو" مجلة "فوربس" الأمريكية.
وأضافت "أوو": "صاحت مضيفة الطيران ووكيل البوابة.. لقد صدمنا.. صراخهما كان مسموعًا في جميع أنحاء الطائرة"؛ لكن الزوجين رفضا النزول من الطائرة، ثم فعلا ذلك على مضض بعد احتجازها لمدة 40 دقيقة.
ووصف الزوجان ما حدث لهما على متن الطائرة بأنه "مُهين ومؤذ"، وقالت "أوو" لـ"فوربس": "لقد أساؤوا إلينا دون سبب وجيه".
وحجزت شركة خطوط "يونايتد" الأمريكية للسيدة وزوجها في أحد الفنادق، وأقلعا في وقت لاحق؛ لكن "أوو" زعمت أنها وُضعت على قائمة المراقبة الداخلية.
15 سبتمبر 2019 - 16 محرّم 1441 12:42 PM
صُراخ وتوبيخ كانت بدايته مجرد محاولة لفت الانتباهنقرت على كوع المضيفة فطردتها وزوجها المسنّ من الطائرة
طُرد زوجان مُسنان متقاعدان في مجال الصيدلة، من إحدى رحلات شركة "يونايتد" الأمريكية، بعد أن حاولت الزوجة لفت انتباه مضيفة بشأن المقاعد بـ"نقرة خفيفة" على كوعها.
وكانت "جيسي أوو" (68 عامًا) وزوجها م. ج ويتجيس (66 عامًا)، متجهين من واشنطن العاصمة إلى لوس أنجلوس، بعد حضورهما حدثًا في يونيو، عندما جلسا بالخطأ في المقعدين 21A و21C؛ لكن أحد الركاب اقترب وأوضح أنه يجلس في أحد هذين المقعدين؛ الأمر الذي سبّب نوعًا من الفوضى؛ بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وتقول "أوو" بحسب "سكاي نيوز عربية": إن مضيفة الطيران أخذت بطاقات المرور (boarding passes) الخاصة بها وزوجها، ويبدو أنها فقدتهما في مكان ما، ثم زعمت فيما بعد أن الزوجين لم يُسلّماها على الإطلاق بطاقات المرور الخاصة بهما.
وعندما عثر راكب يجلس في الجزء الخلفي من الطائرة على بطاقات المرور ملقاة على الأرض، تركت "أوو" مقعدها وذهبت للمضيفة لتوضح لها أنها عثرت على بطاقات المرور؛ لكنها تَلَقّت توبيخًا بعد أن نقرت بخفة على كوع مضيفة الطائرة.
فقالت لها المضيفة وهي تصرخ في وجهها: "لا تلمسيني، سيتم إخراجك، أنا سأطردك من الطائرة"، حسبما أخبرت "أوو" مجلة "فوربس" الأمريكية.
وأضافت "أوو": "صاحت مضيفة الطيران ووكيل البوابة.. لقد صدمنا.. صراخهما كان مسموعًا في جميع أنحاء الطائرة"؛ لكن الزوجين رفضا النزول من الطائرة، ثم فعلا ذلك على مضض بعد احتجازها لمدة 40 دقيقة.
ووصف الزوجان ما حدث لهما على متن الطائرة بأنه "مُهين ومؤذ"، وقالت "أوو" لـ"فوربس": "لقد أساؤوا إلينا دون سبب وجيه".
وحجزت شركة خطوط "يونايتد" الأمريكية للسيدة وزوجها في أحد الفنادق، وأقلعا في وقت لاحق؛ لكن "أوو" زعمت أنها وُضعت على قائمة المراقبة الداخلية.
، نقرت على كوع المضيفة فطردتها وزوجها المسنّ من الطائرة ،
المصدر : الخليج 365
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