خسائر بالملايين بعد هجوم معامل النفط في بقيق

انخفض معدل انتاج الزيت الخام والنفط في السعودية بعد استهداف معملي تكرير للنفط يتبعان لشركة أرامكو في محافظة بقيق أمس السبت حيث قدرت الخسائر بـ 5 مليون برميل يومياً.

وأكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن الحرائق أدت لوقف كمية من إمدادات الزيت الخام بنحو 5.7 مليون برميل، أي ما نسبته 50% من انتاج الشركة.

وأضاف ابن سلمان أن الانفجارات قد أدت أيضًا إلى توقف إنتاج كمية من الغاز المصاحب تقدر بنحو (2) مليار قدم مكعب في اليوم، تستخدم لإنتاج 700 ألف برميل من سوائل الغاز الطبيعي، مما سيؤدي إلى تخفيض إمدادات غاز الإيثان وسوائل الغاز الطبيعي بنسبة تصل إلى حوالي 50%.

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أما على صعيد الإمدادات المحلية، أكد الأمير عبد العزيز بن سلمان على أنه لم ينتج عن هذا الهجوم أي أثر على إمدادات الكهرباء والمياه من الوقود، أو على إمدادات السوق المحلية من المحروقات، كما لم ينجم عنه أي إصابات بين العاملين في هذه المواقع حتى الآن، والشركة لاتزال في طور تقييم الآثار المترتبة على ذلك.

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وكانت وزارة الداخلية السعودية قد صرحت أنه وفي حدود الساعة الرابعة من فجر السبت باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة ارامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار "درون" تتبع لجماعة أنصار الله الحوثية، وفقاً لـ "CNN".