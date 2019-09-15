السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية بنجران تختتم الدورة العلمية الـ 19 لتحفيظ المتون



نجران 16 محرم 1441 هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واس

اختتم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات "بصائر" أمس، الدورة العلمية الـ 19 لتحفيظ المتون لعام 1441هـ، وذلك بجامع يوسف آل عفان بحي الضباط بمدينة نجران.

وتناولت الدورة التي استمرت ثلاثة أيام، بعد صلاتي العصر والعشاء، التعليق على كتاب شرح أصول السنة للإمام أحمد، وشرح عمدة الأحكام للإمام الحفاظ عبدالغني المقدسي من باب صلاة العيدين إلى نهاية الكتاب.

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08:13ت م

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