، فيديو يوثق مشهدًا صادمًا لمصرع سائح ألماني سقط من شلال بالمغرب ،

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وثّق مقطع فيديو، مشهدًا صادمًا لمصرع سائح ألماني شاب؛ جراء سقوطه من أعلى شلالات "أوزود" في جبال الأطلس بالقرب من مدينة أزيلال المغربية خلال زيارته للمكان.
وذكر موقع صحيفة "هسبريس" المغربية نقلًا عن مصدر مطلع؛ أن "السائح انزلقت رجله من أعلى الشلال، بعدما تجاوز لافتة تحذيرية "ممنوع المرور"؛ نتيجة وضعه قدمه على إحدى الصخور المبتلة بالماء".
وأضاف المصدر أن الشاب لم يمُت على الفور؛ بل بَقِيَ حيًّا لدقائق، وفارَقَ الحياة قبيل قدوم سيارة الإسعاف التي نقلت جثمانه إلى المستشفى للتشريح.
ووفق ما نقله موقع "روسيا اليوم"؛ دعا المصدر السلطات إلى "إحاطة قمة شلالات أوزود بسياج؛ بُغية الحد من مثل هذه الحوادث؛ لأن علامة "ممنوع المرور" غير كافية، إن كنا نريد تجنب حوادث أخرى مستقبلًا".
وقد فتحت مصالح الدرك في المنطقة، تحقيقًا حول ملابسات الحادثة.
وتداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، قيل إنه للحظة سقوط الرجل؛ حيث يبدو فيه وكأنه يقوم بمغامرة، تحت تشجيع البعض وتحذيرات البعض الآخر.
ومن غير الواضح في الفيديو ما إذا سقط السائح صدفة أو قفز عمدًا، وأوردت بعض التقارير الإعلامية أنه ربما أقدم على الانتحار.
15 سبتمبر 2019 - 16 محرّم 1441 08:28 AM
انزلقت قدمه من أعلى الشلال بعدما تجاوز لافتة تحذيرية "ممنوع المرور"
وثّق مقطع فيديو، مشهدًا صادمًا لمصرع سائح ألماني شاب؛ جراء سقوطه من أعلى شلالات "أوزود" في جبال الأطلس بالقرب من مدينة أزيلال المغربية خلال زيارته للمكان.
وذكر موقع صحيفة "هسبريس" المغربية نقلًا عن مصدر مطلع؛ أن "السائح انزلقت رجله من أعلى الشلال، بعدما تجاوز لافتة تحذيرية "ممنوع المرور"؛ نتيجة وضعه قدمه على إحدى الصخور المبتلة بالماء".
وأضاف المصدر أن الشاب لم يمُت على الفور؛ بل بَقِيَ حيًّا لدقائق، وفارَقَ الحياة قبيل قدوم سيارة الإسعاف التي نقلت جثمانه إلى المستشفى للتشريح.
ووفق ما نقله موقع "روسيا اليوم"؛ دعا المصدر السلطات إلى "إحاطة قمة شلالات أوزود بسياج؛ بُغية الحد من مثل هذه الحوادث؛ لأن علامة "ممنوع المرور" غير كافية، إن كنا نريد تجنب حوادث أخرى مستقبلًا".
وقد فتحت مصالح الدرك في المنطقة، تحقيقًا حول ملابسات الحادثة.
وتداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، قيل إنه للحظة سقوط الرجل؛ حيث يبدو فيه وكأنه يقوم بمغامرة، تحت تشجيع البعض وتحذيرات البعض الآخر.
ومن غير الواضح في الفيديو ما إذا سقط السائح صدفة أو قفز عمدًا، وأوردت بعض التقارير الإعلامية أنه ربما أقدم على الانتحار.
، فيديو يوثق مشهدًا صادمًا لمصرع سائح ألماني سقط من شلال بالمغرب ،
المصدر : الخليج 365
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