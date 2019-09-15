السعودية | شرطة الرياض:القبض على مطلق النار وهو يحمل الرضيع وضبط الشاب الذي وضع السلاح في فمه

صرح المتحدث الاعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم / شاكر بن سليمان التويجري بأنه وبالاشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر فيه قيام احد الاشخاص بإطلاق النار من سلاح مسدس وهو يحمل طفل رضيع ، فقد اسفرت التحريات واجراءات البحث والاستدلال بتوفيق الله عن تحديد هوية مطلق النار ، شقيق الطفل الرضيع بالعقد الثاني من عمره ، والقبض عليه ، وضبط السلاح المستخدم ، حيث جرى ايقافه واتخاذ الاجراءات النظاميه بحقه .

وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.