يواصل المواطنون في المملكة العربية السعودية بحثهم عن تفاصيل التقديم على قرض الضمان الاجتماعي وشروطه عبر بنك التنمية الاجتماعية sdb.gov.sa من أجل تحسين مستوي المعيشة لمواكبة ظروف المجتمع وارتفاع الأسعار بعد زيادة المحروقات والكثير من السلع الأساسية في الآونة الأخيرة، مما دفع الحكومة السعودية إلى توفير قروض لمساعدة الأسر المحتاجة.

يقدم موقعنا لمتابعيه الكرام التقديم على قرض الضمان الاجتماعي وشروطه عبر بنك التنمية الاجتماعية، مع الإشارة إلى أن قروض الضمان الاجتماعي متنوعة بين قروض الأسرة لمساعدتهم في المعيشة وقروض تجديد المنزل وبناءه وغيرها من القروض الأخريز

خطوات التقديم على قرض الضمان الاجتماعي

هناك خطوات معينة من أجل التقديم على قرض الضمان الاجتماعي على الإنترنت في حالة عدم امتلاك حساب خاص بالموقع متمثلة في التالي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص ببنك التنمية الاجتماعية.

سجل دخولك بإنشاء حساب خاص بك.

أضغط على حساب جديد.

أدخل البيانات الخاصة بك في حالة وجود حساب خاص بك فتتمكن من الدخول على حسابك، وكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اضغط على موافق.

طريقة التقديم على قرض الضمان الاجتماعي في حالة امتلاكك حساب خاص على الموقع الإلكتروني:

تسجيل الدخول باستخدام حسابك. اختيار القروض الاجتماعية والقيام بتحديد نوع القرض المطلوب. اختيار فرع البنك الأقرب إليك. تنفيذ كافة الإجراءات المطلوبة. تحديد موعد لك عن طريق البريد لاستكمال الأوراق والقيام بتقديم الوثائق المطلوبة ونماذج بنك التسليف. طباعة الصفحة قبل المغادرة والقيام بتسليمها لأقرب فرع من فروع البريد في الموعد الذي تم تحديده.

شروط استلام قرض الضمان الاجتماعي

يشترط الحصول على قرض الضمان الاجتماعي أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية، وليس عليه مديونية لأي بنك آخر، ويلتزم بدفع وسداد الدفعات في أوقات محددة، وأن يكون دخل المواطن السنوي 120 ألف ريال سعودي، والتعهد للتضامن مع الكفيل لسداد أقساط القرض الشهرية، وتقل قيمة القرض لمن دخله الشهري أقل من 3200 ريال سعودي، والذي يبلغ الحد الأقصى من قيمته 60 ألف ريال سعودي.