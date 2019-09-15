مكافآت درجات المعلم: جدول راتب المعلمين والمعلمات بالسعودية 1441

جدول راتب المعلمين والمعلمات بالسعودية , نحن على موعد بالتحدث عن القرار الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء السعودي عن ما أقره في تعديل رواتب المعلمين والمعلمات للعام الدراسي الجديد 1441/ 2020، ويرجع ذاك التعديل بناءً على التطورات الحادثة في المملكة والتي ستثمر نجاحها في 2030، ومن هنا سنوضح أكثر عن ما حدث في التعديلات الجديدة من خلال الآتي:

جدول راتب المعلمين والمعلمات بالسعودية

قرر وزير التربية والتعليم ” حمد بن محمد آل شيخ” بأنه سيتم تشكيل لجان كي تشرف على ما أقره بشأن تطبيق راتب المعلمين الجدد من خلال جدول استرشادي وذلك بمشاركة الهيئات الحكومية المختصة بتطبيق نظام الرواتب الجديد.

وأكمل سيادته بأن النظام الجديد الخاص بالمؤسسة التعليمية بالمملكة يؤكد على الحصول بالعلاوة السنوية للمعلمات والمعلمين الذين فازوا باختبارات الجودة والمهنية في فترة الـ 5 سنوات الماضية.

تعتمد فوز المعلم بالمكافآت المقررة على حصوله شهادة ترخيص مزاولة العمل وبعد اجتيازه اختبار ممارسة المهنة لاستلام الترخيص.

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تم تسمية نظام الراتب الجديد للمعلمين والمعلمات بـ ” جدول راتب المعلمين” والذي سيطبق على 6 مراحل كل مرحلة بـ 6 درجات، مع وضع كادر على مرحلة الاجتياز الذي فاز بها وتثبيته على الدرجات الجديدة التابعة لوزارة التربية والتعليم وهي كالآتي:

معلم خبير.

معلم متقدم.

معلم ممارس.

مساعد معلم.

شروط الحصول على ترقية الدرجات الجديدة

شروط الترقية بين الدرجات الجديدة:

حصول المعلم على شهادة (دبلوم – بكالوريوس – ماجستير – دكتوراه).

أن يكون اجتاز الدورات التدريبية المطلوبة.

أن يكون لديه سنوات خبرة في مهنة التدريس، وتكون معتمدة من الوزارة.

مكافآت درجات المعلم في كشوف التعديلات الأخيرة

يمكنك الآن التعرف على مكافآت السلم الوظيفي والذي يشمل الآتي:

الدرجة الممتازة: