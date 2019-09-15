كشف معلومة حيّرت المقيمين في المملكة بعد تخفيض الزيارة العائلة لـ 300 ريال

تزايدت الأسئلة بين المقيمين في الممكلة بشأن القرار الجديد الذي نصَّ على تخفيض رسوم الزيارة العائلة إلى 300 ريال بدلًا من 2200 ريال، وإمكانية التجديد لأفراد الأسرة في الزيارة المتعددة. وأوضحت مصادر أنه تم تطبيق القرار بشكل فعلي، فيما أكد مصدر أن عددًا من المقيمين أصدروا تأشيرات زيارة عائلية بمبلغ 300 ريال فقط، إلا أن التساؤل الأكثر تداولًا: “هل يمكن التجديد لأفراد الأسرة في تأشيرة الزيارة العائلة المتعددة؟”.

وأوضح مصدر وفقًا لصحيفة “المرصد” ، أن النظام القديم كان يتيح للمقيم التجديد لأفراد الأسرة ثلاثة أشهر إضافية بواقع 100 ريال، إلا أن النظام الجديد ألغى ذلك، ولكنه يسمح لأفراد الأسرة العودة خلال السنة أكثر من مرة لمدة 3 أشهر. وكان قرار صدر ، بأن تكون الرسوم لتأشيرة زيارة لغرض عمرة أو سياحة أو أعمال أو زيارة أقارب وأصدقاء، وتأشيرة الحج وتأشيرة المرور للزيارة، تقدر بنحو 300 ريال.