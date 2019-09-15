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علمت "الخليج 365" بأن الجهات الأمنية في تبوك تمكنت من القبض على ثلاثة أحداث؛ هم وراء حادثة حريق فَجْر أمس السبت لسيارة من نوع تشارجر، أتت النيران عليها كاملة، ولم تؤدِّ إلى خسائر مادية أخرى. فيما تعود ملكية السيارة لابن المواطنة، وليست لها.
وكان الدفاع المدني بتبوك قد تلقى بلاغًا عن الحادثة، واستطاع الحد من انتشار النيران، ولم ينتج من الحريق أية إصابات، فيما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو عن الحادثة ولحظة الانفجار.شبهة جنائية.. مهندسة ديكور تُفاجأ بحريق مركبتها أمام منزلها
15 سبتمبر 2019 - 16 محرّم 1441 12:08 AM
السيارة تعود ملكيتها لابن المواطنة وليس لها
علمت "الخليج 365" بأن الجهات الأمنية في تبوك تمكنت من القبض على ثلاثة أحداث؛ هم وراء حادثة حريق فَجْر أمس السبت لسيارة من نوع تشارجر، أتت النيران عليها كاملة، ولم تؤدِّ إلى خسائر مادية أخرى. فيما تعود ملكية السيارة لابن المواطنة، وليست لها.
وكان الدفاع المدني بتبوك قد تلقى بلاغًا عن الحادثة، واستطاع الحد من انتشار النيران، ولم ينتج من الحريق أية إصابات، فيما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو عن الحادثة ولحظة الانفجار.
، تبوك .. 3 أحداث وراء حريق السيارة فَجْر السبت ،
المصدر : الخليج 365
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