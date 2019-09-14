إستعلام مسابقة قوات أمن المنشآت أبشر 1441 “أبشر للتوظيف”| نتائج أبشر برقم الهويه الوطنيه...

الآن تابع الرابط، نرصد ونتابع معكم رابط التقديم على الدفاع المدني وكافة الأخبار المتنوعة التي تخص وظائف أبشر 1441، ونتعرف على الرابط المباشر المتاح من قبل وزارة الداخلية، بوابة أبشر للوظائف للتقديم على وظيفة الدفاع المدني وكافة الوظائف المختلفة، ونتابع الشروط الخاصة بذلك والأوراق الواجب توافرها فيمن يتقدم لشغل تلك الوظائف، ونرحب بالتعليقات ونقوم بالرد عليها من وقت للثاني، تابع الأخبار الهامة، ونتابع المزيد.

الآن وردت أنباء عن التسجيل وبدء الدخول على مسابقة قوات أمن المنشآت عبر بوابة أبشر، وزارة الداخلية، والمتابعة العامة حول الوظائف، ويبدأ التقديم من يوم الأحد 15-9-2019 على أن يتم الدخول على الرابط بالأسفل، ومن خلاله سهولة العرض والمتابعة.

رابط أبشر لنتائج قبول قوات الطوارئ

نتابع وظائف أبشر عبر هذا الرابط، أو هذا الرابط، يمكنكم الإطلاع على النتائج عبر إدخال البيانات الآتية:

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رقم الهويه الوطنية

تاريخ الميلاد

الجنس

الحالة الإجتماعية

رقم هوية الأب

رقم الوظيفة

الأوراق المطلوبة بصحبة المقبول مبدئيًا هي نموذج القبول، والبطاقة الشخصية، وصورة من كارت العائية، أصل شهادة الثانوية العامة، صورة من إختبار القدرات العامة، وست صور شخصية، ونتابع معكم العديد من الأخبار الهامة، حول النتائج المبدئية للقبول بالأمن العام لوظيفة جندي.

بشكل إخباري عام، نسعى لنقل الأخبار الخاصة بالسعودية، ونرصد معكم رابط حجز موعد تصريح العراق، ونتابع معكم كل جديد عبر نقل المحتوى الشامل الإخباري، يمكنكم الدخول وسهولة العرض والمتابعة الدورية، ونحن معكم بكل جديد عبر التقارير الدورية.

الآن تابع النتائج المبدئية لقبول قوات الطوارئ الدولية، عبر بوابة أبشر للتوظيف، ونتابع معكم كل جديد عبر نقل المحتوى الدوري الإخباري، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم من أجل سهولة العرض، ونحن معكم بكل جديد عبر نقل المحتوى الدوري الإخباري.