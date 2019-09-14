عاجل اليمن : الطيار السعودي الشجاع يشن هجومًا مباغتًا على الإمارات وقواتها في اليمن بعد انقلابها على الشرعية

شكرا لقرائتكم خبر عن الطيار السعودي الشجاع يشن هجومًا مباغتًا على الإمارات وقواتها في اليمن بعد انقلابها على الشرعية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شن الدبلوماسي السعودي السابق سلطان الطيار، هجوما عنيفا على الإمارات دون تصريح باسمها معتبرا دعمها للميليشيات الانقلابية في عدن ضد الحكومة الشرعية خيانة جديدة للسعودية وخروج عن مسار التحالف في القضاء على الحوثي. اخر الاخبار الجيش يحكم سيطرته على أكبر معسكرات الانتقالي الجنوبي .. وهزيمة مرعبة للحزام الأمني .. وغنائم ضخمة (تفاصيل طارئة) أول تعليق رسمي من مكتب ولي العهد السعودي على حريق معامل أرامكو بمدينة بقيق .. شاهد ما ورد فيه الرئيس هادي يعتذر عن المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة .. وهذا هو الوفد البديل (أسماء) أرامكو السعودية تتحول الى كتلة من النار والانفجارات تتصاعد عقب قصف الحوثيين للعمق السعودي الدولار يواصل الارتفاع امام الريال اليمني (اسعار الصرف الجمعة 13 سبتمبر 2019م) عاجل : معارك قبل قليل في لودر بأبين بين الانتقالي والشرعية.. تعرف على الطرف المنتصر وكالة امريكية تفاجئ الجميع وتكشف بكل وضوح تفاصيل مصرع الجنود الاماراتيين وفي أي منطقة (تفاصيل طارئة) هل تذكرون الضابط الإماراتي الذي أهان الجنوبيين وأشرف على اغتصاب يمنيين داخل السجون؟.. شاهدوا كيف كان مصيره اليوم في عدن عاجل.. أمير سعودي يزف قبل قليل بشرى سارة لـ 2 مليون مغترب يمني في السعودية الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح ومحمد سالم باسندوة.. شاهد ماذا فعلا وجعلا هذا اليهودي يمتدحهم من وسط ”إسرائيل” (صور) توكل كرمان تفجر مفاجأة مدوية عن مصير الرئيس هادي .. وتكشف عن البديل الذي اختارته السعودية (تفاصيل طارئة) شاهد فتاة سعودية تضج أنوثة ترمي حشمتها وتتجول في مول كبير ببنطال ضيق ورأس مكشوف وتفتن المتسوقين .. وأمير سعودي يعلق بكلمات جارحة (فيديو) ورد الآن الشرعية تتحدى الضغوط السعودية وتبدأ أول تحركات مباغتة لاستعادة الموانئ والمطارات وطرد الإمارات من اليمن Advertisements اتضحت الحقيقة الكاملة لماذا أخفت الإمارات مكان مقتل جنودها؟ مصادر مطلعة تفجر فضيحة كبرى وتكشف (الأسماء والأسرار) كاملة ببنطال ضيق وقميص مثير .. سعوديات يتجولن في الشوارع بدون حجاب ولا عباءة .. شاهد إلى أين وصلت الأمور (فيديو) عبدالعزيز جباري يكاشف اليمنيين من قلب الرياض.. ويتحدث عن خيانة «هادي» وتواطؤ «البركاني».. ويحمل السعودية المسئولية..! مجزرة كبرى في صفوف القوات الإماراتية .. وإعلان رسمي يكشف تفاصيل ما حدث هاني بن بريك يطير إلى تركيا في مهمة خاصة .. ومصدر رئاسي يكشف (تفاصيل وأسباب) الزيارة .. شاهد الجبواني يقرر مغادرة السعودية وتوجيه صفعة كبرى للإمارات..! هجوم سعودي إماراتي عنيف على ‘‘سلطان العرادة’’ وهكذا كان الرد اليمني العاجل أول صورة واضحة لمنفذ عملية اغتيال شقيق عبدالملك الحوثي الذي قتله الحوثيون يوم أمس في قلب مدينة مارب.. شاهد حزب الإصلاح يفجر مفاجأة كبرى ويعلن : غريمنا السعودية والشرعية .. وهذا ما سيحدث خلال أيام ويغير المعادلة وقال الطيار في تغريدة على تويتر، رصدها المشهد اليمني: “الصورة واضحة لم يشغل الحوثي شيء عن هدفه الرئيسي وهو استهداف #السعودية، بينما يشغلنا من يزعم الوقوف معنا كل يوم بجبهات أخرى لا تعنينا بشيء”. وتسائل الطيّار عن كيفية الانتصار على الحوثي، فيما أحد الشركاء يدعم متمردين آخرين، في إشارة لدعم الإمارات لما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي، “كيف ستصل أنت وشركاؤك في الشرعية اليمنية لمصدر تهديد الحوثي في صنعاء، وهناك من يدعم متمردين ويمنحهم معاول الهدم لجسد الشرعية في عدن ؟ بأي منطق؟

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