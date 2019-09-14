السعودية | شاهد متهوراً يطلق الرصاص أثناء حمل رضيع.. و"العمل" تتفاعل

شكرا لقرائتكم شاهد متهوراً يطلق الرصاص أثناء حمل رضيع.. و"العمل" تتفاعل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تفاعلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية مع مقطع فيديو تم تداوله في مواقع التواصل، السبت، يظهر فيه رجل يحمل رضيعاً ويطلق الرصاص من مسدس في الهواء، وسط صرخات الطفل، بينما يلتقط آخر المسدس ويضعه بعد إفراغه من الطلقات في فم الرضيع.

ووجه المتحدث الرسمي لوزارة العمل، النداء لمن يعرف أي تفاصيل عن هذا الموضوع بالتواصل مع مركز بلاغات العنف الأسري أو الاتصال بالرقم 1919.

ولقي هذا المقطع استنكاراً واسعاً بين نشطاء التواصل، واعتبروا ما قام به الشخصان في حق الرضيع يستوجب العقوبة.