ننشر سبب مقتل سارة القحطانى على يد شقيقها بالسعودية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة سارة القحطاني بشكل كبير في المملكة العربية السعودية، واشهرها تويتر حيث انتشر عليه الهاشتاج الخاص بمقتل القحطاني لنري أن عمليات البحث زادت بشكل كبير ليتعاطف عدد كبير مع الهاشتاج ويطالبون بمحاكمة أخيها محمد القحطاني الذي قام بقتلها أثناء أدائها للصلاة وحتي الان لا يعرف احد السبب في قتل القحطاني.

ويرغب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن ملابسات الحادث فجميعهم يبحثون عن ملابسات الحادث حيث شارك عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعي تويتر الهاشتاج الخاص بقضية سارة القحطاني من أجل معرفة القاتل وملابسات الحادث وليس فقط الاهتمام من قبل المواطنين في المملكة العربية السعودية بل يكون البحث عن السبب في هذا الحادث كافة المواطنين في جميع أنحاء الوطن العربي.

تسأل المغردون والنشطاء علي التواصل الاجتماعي، عن تفاصيل الحادث البشع الذي هز أركان مدينة الرياض عاصمة السعودية وتحول الي ترند في محركات البحث وأصح الأكثر تداولًا ين النشطاء، حيث طالب النشطاء الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية بسرعة كشف تفاصيل الحادث والأسباب التي ادت لقيام شاب بقتل شقيقته، بالرصاص أثناء الصلاة، خاصة بعد الأناء التي ترددت عن إلقاء القبض علي المتهم وجاري التحقيق معه الآن، بمعرفة الأجهزة الشرطية في السعودية.

والجريمة الخاصة بقتل سارة القحطاني وقعت في الحي المحدود في العاصمة الرياض التابعة للمملكة العربية السعودية حيث يرغب في معرفة تفاصيل الحادث كثيرون كما يطالبون بتطبيق أقصي عقوبة علي الجاني.

الجدير بالذكر أن بعد ساعات من الحادث انتشر الهاشتاج وطالب كثيرون لمعرفة السبب وراء الحادث والكشف عن ملابساته وتم القبض علي محمد القحطاني الذي قام بتنفيذ الجريمة وجاري التحقيق معه في ملابسات الحادث وسيتم الكشف عن التفاصيل الخاصة به.