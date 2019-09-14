︎

. افاد المراسل بحسب “العربية “‏ بنشوب حريق بمعمل أرامكو في بقيق حيث تمت السيطرة عليه ولم يعرف سببه حتى اللحظة ، و بإنتظار الجهات الرسمية لتصدر بيان رسمي ليتم الكشف عن حادثة الحريق و مسبباته. (سيتم تحديث الموضوع لحظة بلحظة)





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر #عاجل حريق معمل ارامكو في #بقيق … التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.