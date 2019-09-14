السعودية | السيطرة على حريق شب بمعمل أرامكو في بقيق لم يعرف سببه

شكرا لقرائتكم السيطرة على حريق شب بمعمل أرامكو في بقيق لم يعرف سببه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفاد مراسل العربية، اليوم السبت، بأنه تمت السيطرة على حريق شب بمعمل أرامكو في بقيق ولم يعرف سببه حتى اللحظة. وأضاف المصدر أن الجهات الرسمية السعودية ستصدر لاحقا بيانا رسميا حول حريق بقيق وأسبابه.

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