تطورات خطيرة في قضية الفتاة المختفية “مي” يكشفها والد الفتاة

استدعت الجهات الأمنية والد الفتاة المتغيبة “مي”، وطلبت منه إجراء تحليل DNA قبل أمس، بعد العثور على فتاة متفحمة في أحد المواقع قد تكون تعود للفتاة.

و أكد والدها في تصريحات صحفية أن الفتاة كانت تتواصل مع صديقاتها وزميلاتها على مدار سنة كاملة عن طريق برنامج سناب شات. مشيراً أنه قد تلقى الاتصال من شرطة النزهة لعمل التحليل ، وختم الأب متمنياً من شرطة منطقة مكة المكرمة أن تقتفي آثر أبنته و تتابع خيوط إختفاء ابنته التي قدمها في أول القضية وكذلك حساب ” السناب ” الذي كانت تتواصل مع صديقاتها من خلاله متمنياً أن يعرف الحقيقة عنها ، فإن كانت ميتة يرتاح و إن كانت حية ترزق تسلم له .