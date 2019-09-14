عاجل اليمن : عاجل.. أمير سعودي يزف قبل قليل بشرى سارة لـ 2 مليون مغترب يمني في السعودية

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. أمير سعودي يزف قبل قليل بشرى سارة لـ 2 مليون مغترب يمني في السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلن الامير سطام بن خالد آل سعود عن تمكن قوات الجيش اليمني بمساندة التحالف العربي من تحرير منفذ حرض الحدودي بمحافظة حجة شمال اليمن .

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وقال بن خالد في تغريدة له عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" رصدها محرر شبكة "أبابيل نت"الاخبارية:بجهود الجيش اليميني وبدعم من التحالف تم إستعادة منفذ حرض اليمني في محافظة حجة من المليشيات الإرهابية وبدأت عمليه العمل لتنظيف وترتيب هذا المنفذ.

ويحلم نحو مليوني مغترب يمني في السعودية بالعودة إلى اليمن عبر منفذ الطوال الحدودي بحرض بعد مرور اكثر من اربعة اعوام من إغلاقه بسبب الحرب المستعرة على الحدود اليمنية السعودية.

وتسبب إغلاق منفذ الطوال وتحويل مدينة حرض الحدودية إلى ساحة للقتال بعد سيطرة. مليشيا الحوثي عليها في إلحاق الضرر بالمواطنين والمغتربين اليمنيين في المملكة على حد سواء.

وأصبح منفذ الوديعة جنوبي اليمن، الشريان الوحيد لـ 26 مليون يمني بعد إغلاق منفذ حرض الحدودي الذي كان يختصر الكثير من الجهد والوقت والمال للمسافرين عبره إضافة الى توفر المرافق الخدمية الضرورية والخدمات الإنسانية المناسبة التي لاتتوفر في الوديعة.