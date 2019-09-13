رابط الاستعلام عن صلاحية الإقامة السعودية وهوية مقيم برقم الرخصة وموعد انتهاء الإقامة عبر بوابة أبشر...

الاستعلام عن صلاحية الإقامة السعودية، هي خدمة إلكترونية من ضمن خدمات وزارة الداخلية السعودية التي توفرها من أجل التسهيل على المواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث تتيح وزرة الداخلية السعودية خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة وموعد تجديد هوية مقيم، فهناك العديد في المملكة يريد معرفة موعد انتهاء الإقامة من أجل عمل الإجراءات اللازمة لتجديد هوية مقيم.

وقد فعلت وزارة الداخلية السعودية بوابة أبشر الجوازات الإلكترونية التابعة لها للاستعلام عن صلاحية الإقامة للمواطنين والمقيمين وذلك بغرض تجنب التعرض للإجراءات النظامية والعقوبات القانونية في حالة انتهاء الصلاحية دون التجديد في الموعد المحدد لها.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة

ولمواكبة الاستمرار في تقديم المزيد من الخدمات الإلكترونية، والعمل على تطبيق كل ما هو جديد من أجل رؤية المملكة 2030 تسعى المملكة بدورها توفير كافة الخدمات الإلكترونية المختلفة عبر وزارة الداخلية السعودية، وتجدون أدناه رابط الدخول عبر بوابة أبشر الجوازات والاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة.

والجدير بالذكر أن هذه الخدمة تمكن أي مقيم في المملكة العربية السعودية أو وافد إليها من الاستعلام عن صلاحية الإقامة في السعودية الخاصة به، وهذه هي الخطوات التي يجب إتباعها لـ الاستعلام عن صلاحية الإقامة:

خطوات استعلام صلاحية الإقامة السعودية

وهناك عدة خطوات يجب اتباعها للاستعلام عن صلاحية الإقامة وتجديد هوية مقيم برقم الإقامة أو رقم الحدود، ومعرفة متى تنتهي صلاحية الإقامة للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، ومن خلال الفيديو المرفق أدناه يمكنكم الآن معرفة خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة.

وقد أصدرت الجوازات السعودية تعليمات جديدة بخصوص صلاحية الإقامة يمكنكم الإطلاع عليها ومعرفتها من خلال زيارة الموقع الرسمي لها عبر الإنترنت وهو مرفق بالرابط أدناه، كما يمكنكم أيضاً التمتع بالمزيد من الخدمات الإلكترونية الأخرى بخلاف الاستعلام عن صلاحية الإقامة.

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هذا وقد أصدرت مديرية الجوازات السعودية عقوبات مغلظة على من يخالف قانون الإقامة في المملكة العربية السعودية وفرضت غرامة مالية على من لم يتبع هذا القانون ويقوم بتجديد هوية مقيم خلال الفترة المسموح بها.

رابط لاستعلام عن صلاحية الإقامة السعودية

دخول –> بوابة أبشر الجوازات، يمكنكم الاستعلام عن صلاحية الإقامة عبر بوابة وزارة الداخلية الإلكترونية وإدارات المديرية العامة للجوازات من خلال أبشر الجوازات، وذلك بإدخال رقم الإقامة ثم الرمز المائي الذي يظهر تلقائياً، والانتظار حتى تظهر نتيجة البحث.

هذا وتقدم الجوازات السعودية العديد من الخدمات الإلكترونية وذلك عبر موقعها للتسهيل على جميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية لعمل جميع الإجراءات المطلوبة، كما تقدم وزارة الداخلية السعودية خدمة الاستعلام عن وافد هارب وبلاغ هروب برقم الإقامة بوابة ابشر والاستعلام عن تأشيرة خروج نهائي مكتب العمل

استعلام هوية مقيم

وعبر بوابة أبشر تجدون المزيد من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الداخلية والمديرية العامة للجوزات أيضاً عبر الإنترنت، حيث يمكنكم زيارة هذه المواقع الرسمية والإطلاع على العديد من الخدمات واستخدامها لصالحكم بكل سهولة ويسر.

وبخلاف استعلام صلاحية الإقامة برقم الإقامة أو الرخصة، فمن خلال بوابة أبشر الجوازات يمكنكم الإطلاع على هوية مقيم ومعرفة موعد انتهاء صلاحية الإقامة وذلك بكل سهولة ويسر من خلال الرابط المرفق بعاليه الخاص بموقع بوابة أبشر الجوازات للخدمات الإلكترونية.