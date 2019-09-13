“اعرف الآن” التقويم الدراسي 1441 بعد تعديلات وزارة التعليم في السعودية والجدول الزمني...

ننشر لكم التقويم الدراسي 1441 بعد تعديلات وزارة التعليم السعودية،حيث أحدثت الوزارة بعض التعديلات على التقويم الدراسي 1441 وبناء عليه تحدث التعديلات على جداول التقويم الدراسي للأعوام المقبلة، حيث كثير من الأسر وكذلك الطلبة والمعلمين يرغبون بمعرفة التقويم الدراسي 1441 ، ومواعيد الاختبارات والإجازات وتفاصيل بدايتها ونهايتها،ومن خلال مقالنا نعرفكم على التقويم الدراسي ١٤٤١ بالتفصيل.

وبخلاق معرفة التقويم الدراسي الجديد 1441، فيتبين من خلال الجدول المرفق أن موعد إجازة اليوم الوطني السعودي سيوافق يوم 24-1-1441، والموافق ليوم الثالث والعشرين من شهر سبتمبر الجاري، وفيه تُقام الحفلات ويتبادل الجميع التهنئة والمعايدة بمناسبة حلول العيد الوطني السعودي.

التقويم الدراسي 1441

ويعد التقويم الدراسي أحد أهم المراجع التي ترجع لها الأسر في السعودية لمعرفة مواعيد الإجازات والاختبارات ويجيب التقويم الدراسي على أسألة معظمهم مثل متى تبدأ الدراسة ومتى تبدأ الإجازة الصيفية أو ما تُسمى بإجازة منتصف العام، كما أن التقويم الدراسي مهم للمعلمين وطلاب المدارس الابتدائي والمتوسطة والثانوية وأيضاً الجامعات والمعاهد فالجميع تقويمهم واحد، وهو مرجع لهم.

التقويم الدراسي الجديد ١٤٤١

وبعد إعلان وزارة التعليم عن تمديد إجازة الفصلين لمدة أسبوعين اعتبارا من العام المقبل، ازداد البحث على التقويم الدراسي،وحسب التقويم الدراسي، من المقرر أن تستأنف الدراسة للفصل الدراسي الثاني لهذا العام الدراسي يوم الأحد الموافق 6/1/2019 الموافق 30/4/1440، فيما من المقرر وفقا للتقويم أن تبدأ إجازة نهاية العام بتاريخ 1440/08/27 الموافق 2019/05/02م.

تحديث: أوضح السيد وزير التعليم السعودي الدكتور حمد آل الشيخ بتعديل تفاصيل التقويم الدراسي 1441 وذلك بعد التعديلات التي طرأت عليه حيث سنتكون العودة بالنسبة للإداريين والإداريات بعد عيد الأضحى المبارك.

وبحسب التقويم الدراسي الجديد ١٤٤١ فإن:

عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الأول 22 أسبوعا

عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 22 أسبوعا

عدد أيام الدراسة الفعلية للفصلين 219 يومًا

عدد الإجازات أثناء العام الدراسي 3 إجازات

عدد أيام الإجازات أثناء العام الدراسي 40 يومًا

وبدأت إجازة منتصف العام الدراسي 1440 – 1441هـ، من 7/ 5/ 1441هـ الموافق 2/1/2020، وتنتهي 24/ 5/ 1441هـ الموافق 19/1/2020م.

فيما تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي 1441 – 1442هـ، من 16/ 5/ 1442هـ الموافق 31/ 12/ 2020م، وتنتهي 4/ 6/ 1442هـ 17/ 1/ 2021م.

فيما تبدأ إجازة منتصف الفصل لعام الدراسي 1442 – 1443هـ، من 26/ 5/ 1443هـ الموافق 30/ 12/ 2021م، وتنتهي 13/ 6/ 1442هـ 16/ 1/ 2022م.‎

التقويم الدراسي 1441

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يجدر بالذكر، أنه سبق طالب معلمون وطلاب بتمديد إجازة منتصف العام الدراسي وذلك بعد إلغاء إجازة منتصف الفصل الدراسي، وذلك عبر حملات متكررة دشنوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الجدولة الزمنية التقويم الدراسي ١٤٤١ وزارة التعليم السعودية

وبخلاف التقويم الدراسي ١٤٤١ ومعرفة موعد بداية الدراسة في السعودية 1441 بجميع المدارس، نتقدم لجميع الأمة الإسلامية بأرق التهنئة والمعايدة والتبريكات بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك أعادة الله علينا وعليكم بالخير واليُمن والبركات، نتمنى أن يكون المقال نال إعجابكم وتوصلتم لما تريدون معرفته عن التقويم الدراسي وموعد بداية الدراسة في السعودية ١٤٤١.

وقد استقبلت مدارس التعليم في المملكة السعودية في اليوم الأول من العام الدراسي الجديد، أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة عادوا إلى مدارسهم بعد تمتعهم بالإجازة الصيفية وسط منظومة خدمات دراسية متكاملة أعدّتها وزارة التعليم.

والجدير بالذكر أنه في يوم الأول من شهر سبتمبر الجاري قد أطلق المركز الوطني للقياس والتقويم أداء محاضرات تدريبية موجهة لمنسوبي إمارات المناطق في المملكة والتي تكون مدتها أربعة ساعات تحت عنوان “محاضرة الأداء”، والتي تهدف إلى توصيل الفهم للموظفين لاستخدام الطرق الأمثل لاستخدام المؤشرات في الأعمال والمهام بالمستوى المهني أو الشخصي.

هذا ومن المتوقع أن تنشر وزارة التعليم السعودية التقويم الدراسي الجديد لخمسة أعوام قادمة بخلاف ما تم نشره أعلاه، وذلك ضمن حرص وزارة التعليم السعودية لتوصيل كافة المعلومات وما يرغب في معرفته الطلبة والطالبات وأولياء الأمور فيما يخص بداية الدراسة في المدارس والجامعات لجميع المراحل الدراسية.