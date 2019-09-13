حقيقة العثور على مفقود الطائف ثامر بن حسن الوقداني - قصة كاملة

أعلن فريق ساعد للبحث والإنقاذ عن تطورات عملية البحث عن المواطن المفقود ثامر بن حسن الوقداني وذلك في أعقاب العثور على مركبته في اليمانية بطريق السيل، حيث أعلنت عدة جهات استنفارها من أجل إيجاد طريقه بأسرع وقت ممكن.

وذكرت مصادر محلية أنه "مر أكثر من إسبوعين دون العثور على مفقود الطائف ثامر حسن الوقداني، والبحث مستمر بعد العثور على سيارته في اليمانية".

ووفق المصادر، فقد خرج ثامر الوقداني الذي يبلغ من العمر 39 سنة، من منزله بحي السلامة في محافظة الطائف يوم الثلاثاء 19 / 12 / 1440 هجري ثم انقطع التواصل معه منذ ذالك الوقت.

ونقلت المصادر تصريحات لوالدته تقول فيها إنه تم العثور على مركبة ابنها ثامر الوقداني يوم الرابع من الشهر التالي في قرية اليمانية على طريق مكة المكرمة، فيما لا تزال عمليات البحث عنه مستمرة لغاية لحظة نشر هذا النص.

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وكتبت إحدى الناشطات في تويتر : "رُغم إني من اهل الطايف لكن الخطف بالطايف زاد خصوصاً خطف الذكور كبار وصغار، والمشكله اذا لقوا المخطوف يلاقونه ميّت؟ إلى متى يعني ! لازم تشديد وعقابات صارمه ! والله لايوفق اي شخص يقط بالديّه عشان ينقذ مُجرم من جريمه أرتكبها متعمد".

ونشرت ناشطة أخرى قائلة : "لاحول ولاقوة الا بالله في خلال فتره قصيره كم هاشتاق طلع عن مفقود ، يا رب لاتفجع احد بغالي وترد كل مفقو لاهله ويكفي هالبلد من الشر واهله".

وغرد ثالث : "كثروا المفقودين أقترح على الجهةالمسؤولة كلنا أمن تغيير شريحة بطاقة الهوية الوطنية لتكون فيها ميزة التتبع أو وضع شريحة صغيرة بمكان ما بجميع السيارات بالمملكة يحدد بطريقةسريةويركب من جهة الإختصاص بحيث يتم متابعة السيارة من قبل الجهات الأمنية عند الإبلاغ عن الفقدان".