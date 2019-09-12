إجازة اليوم الوطني 89 السعودية 1441، وشعار اليوم، ورسم بالقلم الرصاص عنه

قريبا يحتفل السعوديين بإجازة اليوم الوطني 1441 في السعودية، حيث يتم تحديد يوم 23 سبتمبر من كل عام إجازة رسمية لجميع العاملين في القطاع الحكومي، وجميع الطلاب في المدارس في كل أنحاء المملكة، وتبدأ احتفالات اليوم الوطني السعودي 89 في كل الأنحاء في هذا اليوم، وفي هذه الاحتفالات يتم ذكر كل إنجازات المملكة السعودية على الصعيد السياسي، والاجتماعي، وتاريخ المملكة السعودية.

متى اليوم الوطني السعودي 1441

يعرف الجميع أن اليوم الوطني 1441 هذا العام هو رقم 89، وإجازة اليوم الوطني السعودي تبدأ يوم 23 سبتمبر 2019، وهذا العام مختلف عن الأعوام الماضية لان العاملين في القطاع الحكومي سيحصل على إجازة لمدة أربعة أيام تبدأ من نهاية دوام يوم الخميس، وتنتهي يوم الأثنين الموافق يوم 23 سبتمبر 2019، وسبب ذلك هو وقوع يوم الأحد – يوم عمل رسمي – بين إجازتين، وطبقا لقانون الخدمة المدنية فإنه يكون إجازة رسمية.

شعار اليوم الوطني 89

يبحث الآن الكثير من الطلاب في المدارس عن شعار اليوم الوطني 89، وقد تم نشر هذا الشعار بشكل رسمي لجميع السعوديين، هو علم المملكة السعودية، ومكتوب بجانبه رقم 89، وهناك نخلة بجانبه إشارة لأنتشار الخير في كل أنحاء المملكة السعودية، نعرض لكم في الصورة التالية شعار اليوم الوطني 89.

رسم عن اليوم الوطني 89

وقد سألنا الكثير من الأطفال السعوديين عن رسم اليوم الوطني 89، ولذلك قمنا بالبحث عن أفضل رسم لليوم الوطني 89، نعرضه لكم في الصور التالية، وهناك رسم بالقلم الرصاص :

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تاريخ اليوم الوطني السعودي

يرجع تحديد يوم 23 سبتمبر 1923 من كل عام للاحتفال باليوم الوطني السعودي لانه هو اليوم الذي تم فيه توحيد كل المناطق تحت إسم المملكة السعودية، يعتبر السعوديين هذا التاريخ هو تاريخ تأسيس المملكة السعودية، ولذلك تم تحديد هذا اليوم للاحتفال به كل عام.