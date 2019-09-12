السعودية | مشهد يحبس الأنفاس .. سعوديون يعتلون أعلى رافعة بالرياض

شكرا لقرائتكم مشهد يحبس الأنفاس .. سعوديون يعتلون أعلى رافعة بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يحبس الأنفاس لثلاثة شبان سعوديين، صعدوا قمة أعلى رافعة في الرياض للتصوير والتقاط سيلفي في أعلى نقطة في العاصمة وتوثيق ذلك بالصور والمقاطع.
ردود فعل مستنكرة
وأشعل هذا الفيديو ردود فعل واسعة، إذ استنكر مغردون هذه المغامرة من دون وجود أدوات سلامة، مما جعلهم عرضة لخطورة السقوط في أي لحظة لا سيما وأن أحد هؤلاء المغامرين كان يرصد في الأعلى اهتزازا للرافعة.
في حين رأى آخرون أن في الأمر خدعة ما مع استحالة القيام بهذه المجازفة المحفوفة بالمخاطر.
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