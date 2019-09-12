عاجل اليمن : هكذا كان مصير القذر حمد المزروعي على أيدي مجموعة من الشباب اليمنيين (أسماء+صور)

شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا كان مصير القذر حمد المزروعي على أيدي مجموعة من الشباب اليمنيين (أسماء+صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شن ناشطون يمنيون بموقع التواصل تويتر هجوما عنيفا على المغرد الإماراتي البذيء حمد المزروعي، بعد تغريدة له أعاد فيها تحريضه على انفصال الجنوب وضرب لحمة اليمن مستغلا حالة الفوضى والانفلات التي تشهدها البلاد.

ونشر “المزروعي” صورة لوزير الخارجية الراحل سعود الفيصل، وعلق عليها بتصريحات سابقة للوزير الراحل تحدث فيها عن انفصال الجنوب باليمن.

اخر الاخبار

جباري يخرج عن صمته ويفضح البركاني والرئيس هادي بشأن أحداث عدن .. ويكشف عن رسالة حاسمة تلقتها الشرعية حول طرد الإمارات من التحالف

قرار جمهوري بتعيين العدو اللدود للإمارات في منصب رفيع في أهم محافظة جنوبية.. شاهد (صورة+فيديو)

الانتقالي يقبل الفريق ”علي محسن” ويرفض الوزير ”أحمد الميسري” في مشاورات جدة.. وهذا موقف الشرعية..!

الحوثيون يعلنون بالاسم عن قاتل شقيق عبدالملك الحوثي.. وتنفيذ عملية نوعية في عمق مدينة مارب قبل قليل (تفاصيل ما حدث)

سائق عائلة صالح الذي خان الزعيم وباعه بثمن بخس ..لن تصدق كيف كان مصيره اليوم بصنعاء..شاهد

وكتب مانصه:”قالها من قبل الامير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي رحمه الله لن يستقر اليمن الا بعودة حدود ما قبل 22 مايو 1990″

وتسببت تغريدة المزروعي الذي يصفه ناشطون بأنه “لسان محمد بن زايد على تويتر”، في هجوم عنيف عليه من قبل اليمنيين الذين طلبوا منه تحرير جزر الإمارات من إيران أولا ثم التحدث بالشأن اليمني.