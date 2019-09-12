، "الإحصاء": انخفاض بطالة إجمالي سكان المملكة إلى "5.6%" ،

محمد بن مسعود - الدمام - الهيئة أعلنت نتائج نشرة سوق العمل عن الربع الثاني 2019م انخفض معدل بطالة إجمالي السكان في المملكة "15 سنة فأكثر" إلى "5.6%"، من واقع تقديرات مسح القوى العاملة للربع الثاني من عام 2019م، مقارنة بـ "6%" للربع الأول من نفس العام.

جاء ذلك في سياق نشرة سوق العمل للربع الثاني 2019م التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء اليوم الخميس، وفقًا لتقديرات مسح القوى العاملة الذي تُجْريه الهيئة بشكل ربع سنوي، وكذلك وفقًا لبيانات سوق العمل من واقع السجلَّات الإدارية لدى "وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الخدمة المدنية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية ومركز المعلومات الوطني".

وفيما يتعلق بمعدل بطالة السعوديين، كشفت النتائج انخفاض معدل البطالة لإجمالي السعوديين "الذكور والإناث 15 سنة فأكثر" حيث بلغ "12.3%" من واقع تقديرات مسح القوى العاملة للربع الثاني من عام 2019م، مقارنة بـ "12.5%" للربع الأول من نفس العام.

وأظهرت نتائج المسح ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السعوديين "الذكور والإناث 15 سنة فأكثر" حيث بلغ "45.0%" في الربع الثاني من عام 2019م مقارنةً بـ "42.3%" في الربع السابق، في حين ارتفع معدل المشاركة الاقتصادية بين السعوديات حيث بلغ "23.2%" مقارنة بـــ "20.5%" للربع السابق.

وأوضحت نتائج النشرة أن إجمالي عدد المشتغلين السعوديين "الذكور والإناث" وفقًا لبيانات السجلَّات الإدارية للربع الثاني 2019م قد سجَّل انخفاضًا حيث بلغ "3.090.248" مشتغلًا في الربع الثاني من عام 2019م مقارنةً بـ "3.112.029" في الربع الأول.

ووفقًا لنتائج النشرة واستنادًا لبيانات وزارة الخدمة المدينة "بوابة جدارة وساعد" وبيانات صندوق تنمية الموارد البشرية "بوابة طاقات" فقد بلغ إجمالي عدد السعوديين الباحثين عن عمل من واقع السجلَّات الإدارية في المملكة خلال الربع الثاني من عام 2019م "1.002.855" فردًا.

وأوضحتْ الهيئة العامة للإحصاء تعريف الباحثين عن العمل بأنهم الأفراد السعوديون "ذكورًا كانوا أو إناثًا" المسجَّلون في البوابات الحكومية للبحث عن عمل لدى وزارة الخدمة المدنية "جدارة وساعد" ولدى صندوق تنمية الموارد البشرية "طاقات" ويقومون بتسجيل بياناتهم الشخصية ومؤهلاتهم وخبراتهم العملية، وسيرهم الذاتية عن طريق نظام إلكتروني لدى جهة التقديم.

جدير بالذكر أن الباحثين عن عمل في السجلَّات الإدارية لا يخضعون لمعايير وشروط البطالة المتعارف عليها دوليًّا والمعتمَدَة من قِبل منظمة العمل الدولية، وبالتالي لا يُعَدُّون جميعهم متعطلين عن العمل.

وبناءً على ذلك فليس كلُّ باحثٍ عن عمل يعد متعطلًا، فقد يكون يبحث عن عملٍ وهو على رأسِ عملٍ آخر، كما هي الحال في الباحثين المسجلين في بوابات التوظيف الحكومية، وهم يعملون فعليًّا لحسابهم الخاص، وغير مسجلين كمشتغلين في السجلَّات الحكومية "الخدمة المدنية، والتأمينات الاجتماعية، والسجلَّات التجارية، ورخص البلدية".

12 سبتمبر 2019 - 13 محرّم 1441 03:36 PM Advertisements الهيئة أعلنت نتائج نشرة سوق العمل عن الربع الثاني 2019م "الإحصاء": انخفاض بطالة إجمالي سكان المملكة إلى "5.6%" "الإحصاء": انخفاض بطالة إجمالي سكان المملكة إلى "5.6%" انخفض معدل بطالة إجمالي السكان في المملكة "15 سنة فأكثر" إلى "5.6%"، من واقع تقديرات مسح القوى العاملة للربع الثاني من عام 2019م، مقارنة بـ "6%" للربع الأول من نفس العام.

جاء ذلك في سياق نشرة سوق العمل للربع الثاني 2019م التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء اليوم الخميس، وفقًا لتقديرات مسح القوى العاملة الذي تُجْريه الهيئة بشكل ربع سنوي، وكذلك وفقًا لبيانات سوق العمل من واقع السجلَّات الإدارية لدى "وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الخدمة المدنية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية ومركز المعلومات الوطني".

وفيما يتعلق بمعدل بطالة السعوديين، كشفت النتائج انخفاض معدل البطالة لإجمالي السعوديين "الذكور والإناث 15 سنة فأكثر" حيث بلغ "12.3%" من واقع تقديرات مسح القوى العاملة للربع الثاني من عام 2019م، مقارنة بـ "12.5%" للربع الأول من نفس العام.

وأظهرت نتائج المسح ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السعوديين "الذكور والإناث 15 سنة فأكثر" حيث بلغ "45.0%" في الربع الثاني من عام 2019م مقارنةً بـ "42.3%" في الربع السابق، في حين ارتفع معدل المشاركة الاقتصادية بين السعوديات حيث بلغ "23.2%" مقارنة بـــ "20.5%" للربع السابق.

وأوضحت نتائج النشرة أن إجمالي عدد المشتغلين السعوديين "الذكور والإناث" وفقًا لبيانات السجلَّات الإدارية للربع الثاني 2019م قد سجَّل انخفاضًا حيث بلغ "3.090.248" مشتغلًا في الربع الثاني من عام 2019م مقارنةً بـ "3.112.029" في الربع الأول.

ووفقًا لنتائج النشرة واستنادًا لبيانات وزارة الخدمة المدينة "بوابة جدارة وساعد" وبيانات صندوق تنمية الموارد البشرية "بوابة طاقات" فقد بلغ إجمالي عدد السعوديين الباحثين عن عمل من واقع السجلَّات الإدارية في المملكة خلال الربع الثاني من عام 2019م "1.002.855" فردًا.

وأوضحتْ الهيئة العامة للإحصاء تعريف الباحثين عن العمل بأنهم الأفراد السعوديون "ذكورًا كانوا أو إناثًا" المسجَّلون في البوابات الحكومية للبحث عن عمل لدى وزارة الخدمة المدنية "جدارة وساعد" ولدى صندوق تنمية الموارد البشرية "طاقات" ويقومون بتسجيل بياناتهم الشخصية ومؤهلاتهم وخبراتهم العملية، وسيرهم الذاتية عن طريق نظام إلكتروني لدى جهة التقديم.

جدير بالذكر أن الباحثين عن عمل في السجلَّات الإدارية لا يخضعون لمعايير وشروط البطالة المتعارف عليها دوليًّا والمعتمَدَة من قِبل منظمة العمل الدولية، وبالتالي لا يُعَدُّون جميعهم متعطلين عن العمل.

وبناءً على ذلك فليس كلُّ باحثٍ عن عمل يعد متعطلًا، فقد يكون يبحث عن عملٍ وهو على رأسِ عملٍ آخر، كما هي الحال في الباحثين المسجلين في بوابات التوظيف الحكومية، وهم يعملون فعليًّا لحسابهم الخاص، وغير مسجلين كمشتغلين في السجلَّات الحكومية "الخدمة المدنية، والتأمينات الاجتماعية، والسجلَّات التجارية، ورخص البلدية". الكلمات المفتاحية

، "الإحصاء": انخفاض بطالة إجمالي سكان المملكة إلى "5.6%" ،

المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه