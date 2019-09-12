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ربما تتساءل كيف انتهى الأمر بهذه الشاحنة فوق منزل في أونتاريو بكندا، صدّق أو لا تصدق.. الكاميرا رصدت كل شيء.
وحسب موقع "CNN" بالعربية، التقطت كاميرا إحدى السيارات الحادثَ الذي وقع في قرية ألبان بأونتاريو في كندا، حين كانت الشاحنة تسير بسرعة على طريق 64.
وقد سقطت مقدمة الشاحنة في حفرة، ثم ضربت الشاحنة عمودًا كهربائيًّا؛ لترتفع مؤخرة الشاحنة في الهواء بشكل غريب بسبب السرعة والاندفاع، وتستقر فوق أحد المنازل.
وتقول الشرطة إنه لم تقع إصابات؛ لكن السائق وُجهت إليه تهمة القيادة المتهورة.
بالفيديو.. كيف طارت هذه الشاحنة واستقرت فوق أحد المنازل؟
ربما تتساءل كيف انتهى الأمر بهذه الشاحنة فوق منزل في أونتاريو بكندا، صدّق أو لا تصدق.. الكاميرا رصدت كل شيء.
وحسب موقع "CNN" بالعربية، التقطت كاميرا إحدى السيارات الحادثَ الذي وقع في قرية ألبان بأونتاريو في كندا، حين كانت الشاحنة تسير بسرعة على طريق 64.
وقد سقطت مقدمة الشاحنة في حفرة، ثم ضربت الشاحنة عمودًا كهربائيًّا؛ لترتفع مؤخرة الشاحنة في الهواء بشكل غريب بسبب السرعة والاندفاع، وتستقر فوق أحد المنازل.
وتقول الشرطة إنه لم تقع إصابات؛ لكن السائق وُجهت إليه تهمة القيادة المتهورة.
12 سبتمبر 2019 - 13 محرّم 1441
02:00 PM
كاميرا إحدى السيارات رصدت كل شيء
ربما تتساءل كيف انتهى الأمر بهذه الشاحنة فوق منزل في أونتاريو بكندا، صدّق أو لا تصدق.. الكاميرا رصدت كل شيء.
وحسب موقع "CNN" بالعربية، التقطت كاميرا إحدى السيارات الحادثَ الذي وقع في قرية ألبان بأونتاريو في كندا، حين كانت الشاحنة تسير بسرعة على طريق 64.
وقد سقطت مقدمة الشاحنة في حفرة، ثم ضربت الشاحنة عمودًا كهربائيًّا؛ لترتفع مؤخرة الشاحنة في الهواء بشكل غريب بسبب السرعة والاندفاع، وتستقر فوق أحد المنازل.
وتقول الشرطة إنه لم تقع إصابات؛ لكن السائق وُجهت إليه تهمة القيادة المتهورة.
، بالفيديو.. كيف طارت هذه الشاحنة واستقرت فوق أحد المنازل؟ ،
المصدر : الخليج 365
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