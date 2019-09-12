اخبار السعوديه

بالفيديو.. كيف طارت هذه الشاحنة واستقرت فوق أحد المنازل؟

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

Advertisements
محمد بن مسعود - الدمام - كاميرا إحدى السيارات رصدت كل شيء

ربما تتساءل كيف انتهى الأمر بهذه الشاحنة فوق منزل في أونتاريو بكندا، صدّق أو لا تصدق.. الكاميرا رصدت كل شيء.
وحسب موقع "CNN" بالعربية، التقطت كاميرا إحدى السيارات الحادثَ الذي وقع في قرية ألبان بأونتاريو في كندا، حين كانت الشاحنة تسير بسرعة على طريق 64.
وقد سقطت مقدمة الشاحنة في حفرة، ثم ضربت الشاحنة عمودًا كهربائيًّا؛ لترتفع مؤخرة الشاحنة في الهواء بشكل غريب بسبب السرعة والاندفاع، وتستقر فوق أحد المنازل.
وتقول الشرطة إنه لم تقع إصابات؛ لكن السائق وُجهت إليه تهمة القيادة المتهورة.

بالفيديو.. كيف طارت هذه الشاحنة واستقرت فوق أحد المنازل؟

بالفيديو.. كيف طارت هذه الشاحنة واستقرت فوق أحد المنازل؟

بالفيديو.. كيف طارت هذه الشاحنة واستقرت فوق أحد المنازل؟

بالفيديو.. كيف طارت هذه الشاحنة واستقرت فوق أحد المنازل؟

Advertisements
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-12

ربما تتساءل كيف انتهى الأمر بهذه الشاحنة فوق منزل في أونتاريو بكندا، صدّق أو لا تصدق.. الكاميرا رصدت كل شيء.
وحسب موقع "CNN" بالعربية، التقطت كاميرا إحدى السيارات الحادثَ الذي وقع في قرية ألبان بأونتاريو في كندا، حين كانت الشاحنة تسير بسرعة على طريق 64.
وقد سقطت مقدمة الشاحنة في حفرة، ثم ضربت الشاحنة عمودًا كهربائيًّا؛ لترتفع مؤخرة الشاحنة في الهواء بشكل غريب بسبب السرعة والاندفاع، وتستقر فوق أحد المنازل.
وتقول الشرطة إنه لم تقع إصابات؛ لكن السائق وُجهت إليه تهمة القيادة المتهورة.

12 سبتمبر 2019 - 13 محرّم 1441

02:00 PM

كاميرا إحدى السيارات رصدت كل شيء

ربما تتساءل كيف انتهى الأمر بهذه الشاحنة فوق منزل في أونتاريو بكندا، صدّق أو لا تصدق.. الكاميرا رصدت كل شيء.
وحسب موقع "CNN" بالعربية، التقطت كاميرا إحدى السيارات الحادثَ الذي وقع في قرية ألبان بأونتاريو في كندا، حين كانت الشاحنة تسير بسرعة على طريق 64.
وقد سقطت مقدمة الشاحنة في حفرة، ثم ضربت الشاحنة عمودًا كهربائيًّا؛ لترتفع مؤخرة الشاحنة في الهواء بشكل غريب بسبب السرعة والاندفاع، وتستقر فوق أحد المنازل.
وتقول الشرطة إنه لم تقع إصابات؛ لكن السائق وُجهت إليه تهمة القيادة المتهورة.

، بالفيديو.. كيف طارت هذه الشاحنة واستقرت فوق أحد المنازل؟ ،
المصدر : الخليج 365

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. كيف طارت هذه الشاحنة واستقرت فوق أحد المنازل؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا