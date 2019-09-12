اليوم الوطني السعودي 89 | تعرف على موعد الأجازة في المملكة ومفاجآت سارة للمواطنين

قالت وزارة الخدمة المدنية، أن أجازة اليوم الوطني السعودي 89 ستكون لكل المواطنين في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية، سواء كانوا من طلبة الجامعات أو المدارس أو موظفي الحكومة والقطاع الخاص، وهذا بحسب ما تنص عليه القوانين الرسمية في المملكة العربية السعودية، وبالتحديد المادة رقم 4 الفقرة الثانية، والتي تنص على كون اليوم الوطني السعودي 89 هو يوم عطلة رسمية لجميع مرافق الدولة.

خلال هذا التقرير من موقع “عرب نيوز” سوف نقدم لكم تغطية شاملة حول مظاهر الاحتفال بذكرى اليوم الوطني السعودي 89، وكذلك الحديث عن موعد الأجازة التي تم تحديدها بشكل رسمي من قبل وزارة الخدمة المدنية والحكومة السعودية خلال الساعات الماضية.

موعد أجازة اليوم الوطني السعودي 89

أعلنت وزارة الخدمة المدنية عن كون موعد اليوم الوطني السعودي 89 ستكون يوم الأثنين المقبل، والموافق 23 سبتمبر 2019، 24 من شهر محرم لعام 1441 هجريًا، وستكون أجازة العيد الوطني هذا العام 4 أيام، حيث يوم الجمعة والسبت هي أجازة أسبوعية معتادة في السعودية، وسيكون يوم الأحد أجازة لوقوعه بين أجازتين.

وأوضحت تقارير صحفية، بأن المملكة العربية السعودية حريصة دومًا على الإحتفال بذكرى اليوم الوطني السعودي 89، ولذا فإنها قد قررت إعطاء أجازة إلى كل الموظفين في القطاع الخاص والعام، وإلى كل طلاب المدارس والجامعات، حيث يعد اليوم الوطني السعودي 89 هو واحد من المناسبات الرسمية الثلاث في المملكة بحسب قانون الخدمة المدنية، والذي ينص على كون الأجازات هي عيد الأضحى وعيد الفطر المبارك، وكذلك ذكرى العيد الوطني للمملكة.

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مظاهر الاحتفال بذكرى اليوم الوطني السعودي 89

يحرص دومًا الشعب السعودي على إحياء ذكرى اليوم الوطني السعودي 89، ولذا فإن الفترة المقبلة سوف تشهد إقامة العديد من الاحتفالات والحفلات الكبرى في المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني السعودي 89، حيث من المتوقع بأن تعلن هيئة الترفية برئاسة المستشار تركي آل الشيخ في الساعات المقبلة عن تفاصيل ومراسم الاحتفالات بالعيد الوطني والتي تستمر على مدار فترة الأجازة.

توقيت اليوم الوطني السعودي 89

يحتفل السعوديون في كافة أنحاء المملكة بذكرى اليوم الوطني السعودي 89، وذلك في نفس الوقت من كل عام، وهو يوم 23 سبتمبر من العام الميلادي، وهذا بسبب كون هذا التاريخ تحديدًا يعود إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية، وذلك تحت رقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، الذي قضى بتحويل اسم الدولة من (مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها) إلى المملكة العربية السعودية، وذلك ابتداءًا من يوم الخميس 21 جمادى الأولى 1351 هـ الموافق للأول من الميزان، والموافق يوم 23 سبتمبر 1932م.