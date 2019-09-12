فيديو اختطاف طفل من مدرسته يثير رعب السكان في السعودية

ظهر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر اختطاف طفل من أمام مدرسته في مكة المكرمة بالسعودية وأصدرت السلطات السعودية توضيحاً حوله.

حيث قال المتحدث الإعلامي في شرطة منطقة مكة المكرمة، الأربعاء، إنه "وبالإشارة لمقطع الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه اختطاف طالب من أمام مدرسة، فإن الجهات الأمنية لم تتلق أي بلاغ عن قضية اختطاف ذات صلة بهذه الواقعة".

وأضاف: "بالتحري عنها في ضوء ما توفر بمقطع الفيديو المتداول، تم تحديد الأطراف المشاركة، وهم 5 مواطنين، تتراوح أعمارهم بين 12 و18عاما".

وتابع وفقا لما ذكرت وكالة (واس) بأنه "تم استجوابهم، واتضح أن المشهد كان مزاحا بينهم".

وأضاف حسب ما ورد في عربي 21، أن "الجهات المختصة باشرت استكمال إجراءات الاستدلال بالواقعة، واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها".