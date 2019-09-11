شكرا لقرائتكم خبر عن رسوم الـ 300 تشمل تأشيرات الدخول المتعدد والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)
تأكيداً لما نشرته "الخليج 365" حول توحيد رسوم تأشيرات الحج والعمرة والزيارة على اختلافها، بقيمة 300 ريال، أكدت مصادر "الخليج 365" أن التأشيرات موحدة الرسوم تشمل الحج والعمرة أو السياحة أو أعمال أو زيارة أقارب وأصدقاء أو أخرى، أو المرور للزيارة عبر أي منفذ.
وقالت المصادر أن مدد الإقامة تختلف حسب التأشيرات وبالرسوم ذاتها، فهي شهر للدخول مرة واحدة، و3 شهور للدخول المتعدد، و96 ساعة للمرور.
وكانت "الخليج 365" انفردت بالتأكيد على هيكلة رسوم التأشيرات، وإلغاء رسوم الـ 2000 ريال في حال تكرار العمرة خلال فترة الـ 3 سنوات.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.