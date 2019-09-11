شكرا لقرائتكم خبر عن رسوم الـ 300 تشمل تأشيرات الدخول المتعدد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تأكيداً لما نشرته "الخليج 365" حول توحيد رسوم تأشيرات الحج والعمرة والزيارة على اختلافها، بقيمة 300 ريال، أكدت مصادر "الخليج 365" أن التأشيرات موحدة الرسوم تشمل الحج والعمرة أو السياحة أو أعمال أو زيارة أقارب وأصدقاء أو أخرى، أو المرور للزيارة عبر أي منفذ.

وقالت المصادر أن مدد الإقامة تختلف حسب التأشيرات وبالرسوم ذاتها، فهي شهر للدخول مرة واحدة، و3 شهور للدخول المتعدد، و96 ساعة للمرور.

وكانت "الخليج 365" انفردت بالتأكيد على هيكلة رسوم التأشيرات، وإلغاء رسوم الـ 2000 ريال في حال تكرار العمرة خلال فترة الـ 3 سنوات.