رسوم تأشيرات الحج والعمرة الجديدة 1441 وبيان رسوم مرور زيارة أو مرور من أراضي المملكة العربية...

بناء على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (92) بتاريخ 3/ 1/ 1441 هـ، فقد تم إعادة هيكل رسوم تأشيرات الحج والعمرة الجديدة 1441 والزيارة بالمرور جواً أو براً أو بحراً داخل المملكة العربية السعودية، وكثير من المسلمين يبحثون لمعرفة الرسوم التي تطلب منهم حال ذهابهم للأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج أو العمرة، وهذا بيان بالرسوم الجديدة.

رسوم تأشيرات الحج والعمرة الجديدة 1441

وضع مجلس الوزراء السعودي، بيان رسوم الدولة لإصدار تأشيرة لكل شخص بقيمة 300 ريال، ووضع قائمة تتضمن نوع التأشيرة ومدتها، وصلاحيتها، والرسم المقرر لها، حيث تضمن قرار كذلك على إلغاء رسوم تكرار العمرة خلال فترة ثلاث سنوات، والتي كانت تصل لمبلغ 2000 ريال، وجاء هذا القرار بهدف تحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 باستقبال 30 مليون معتمر في عام 2030.

قائمة رسوم تأشيرة دخول المملكة الجديدة

من خلال بيان مجلس الوزراء السعودي، ومن هذا الجدول التوضيحي لكافة تأشيرات الدخول بالمملكة العربية السعودية، وما ورد فيها

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من الجدول السابق نوضح الأتي: