رسوم تأشيرات الحج والعمرة الجديدة 1441 وبيان رسوم مرور زيارة أو مرور من أراضي المملكة العربية...

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بناء على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (92) بتاريخ 3/ 1/ 1441 هـ، فقد تم إعادة هيكل رسوم تأشيرات الحج والعمرة الجديدة 1441 والزيارة بالمرور جواً أو براً أو بحراً داخل المملكة العربية السعودية، وكثير من المسلمين يبحثون لمعرفة الرسوم التي تطلب منهم حال ذهابهم للأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج أو العمرة، وهذا بيان بالرسوم الجديدة.
رسوم تأشيرات الحج والعمرة الجديدة 1441
وضع مجلس الوزراء السعودي، بيان رسوم الدولة لإصدار تأشيرة لكل شخص بقيمة 300 ريال، ووضع قائمة تتضمن نوع التأشيرة ومدتها، وصلاحيتها، والرسم المقرر لها، حيث تضمن قرار كذلك على إلغاء رسوم تكرار العمرة خلال فترة ثلاث سنوات، والتي كانت تصل لمبلغ 2000 ريال، وجاء هذا القرار بهدف تحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 باستقبال 30 مليون معتمر في عام 2030.
قائمة رسوم تأشيرة دخول المملكة الجديدة
من خلال بيان مجلس الوزراء السعودي، ومن هذا الجدول التوضيحي لكافة تأشيرات الدخول بالمملكة العربية السعودية، وما ورد فيها
من الجدول السابق نوضح الأتي:
- تأشيرة زيارة بغرض (العمرة أو السياحة أو أعمال، أو زيارة أقارب، أو أصدقاء، أو أخرى) تكون لمرة واحدة ، ومدة الإقامة شهر فقط، وصلاحية التأشيرة 3 أشهر والرسم المستحق (300) ريال.
- بينما تأشيرة الزيارة للأغراض السابقة في حالة الدخول المتعدد، تكون صلاحيتها سنة، ومدة ألأقامه 3 اشهر، ويسدد رسم (300) ريال.
- تأشيرة الحج: تكون في موسم الحج، وصلاحيتها لموسم الحج، ويسدد رسم تأشيرة (300) ريال
- في حال تأشيرة المرور للزيارة: ( براء أو بحرا أو جوا) تكون صلاحيتها 96 ساعة، ومدة الإقامة 96 ساعة، ويسدد رسم (300) ريال