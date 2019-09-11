الداخلية تنفذ حكم القتل تعزيراً في مواطن بتبوك.. والكشف عن الجريمة التي ارتكبها

نفذت وزارة الداخلية في منطقة تبوك اليوم (الأربعاء)، حكم القتل تعزيراً، في مواطن لتورطه في تهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة.
وأوضحت الوزارة أن الجهات الأمنية كانت قد ألقت القبض على محمد بن مطلق بن سليمان العطوي، عند قيامه بتهريبه الحبوب، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له.
وأضافت أن المذكور أُحيل للمحكمة، التي أصدرت بحقه صكاً بثبوت ما نُسب إليه شرعاً، والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، ونّفذ الحكم اليوم.
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