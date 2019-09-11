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أمر ملكي بترقية 68 عضوا في النيابة العامة

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الان تتابع أمر ملكي بترقية 68 عضوا في النيابة العامة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- أمراً ملكياً كريماً يقضي بترقية 6٨ عضوا من أعضاء النيابة العامة إلى مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ). بحسب بيان للنيابة العامة.

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وثمّن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب صدور الأمر الملكي، مؤكداً أنه يأتي في إطار الدعم اللامحدود من لدن مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -أدام الله عزهما- لجهاز النيابة العامة، وبما يعمّق من طبيعة العمل القضائي في النيابة العامة وفقاً للتطلعات الكريمة.

وحث النائب العام أصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة على مضاعفة الجهود، وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة والمجتمع كما عودوهم على ذلك.

سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وأن يديم عزهما وتوفيقهما.

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