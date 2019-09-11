السعودية | والد الطفل السعودي المخنوق يفاجئ القاتل بقرار إنساني

شكرا لقرائتكم والد الطفل السعودي المخنوق يفاجئ القاتل بقرار إنساني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عفا خويتم الحارثي، والد الطفل السعودي الذي توفي خنقاً إثر شجار وقع في مدرسة بشر بن الوليد الابتدائية بحي ضاحية لبن بالرياض، الاثنين الماضي، عن الطالب الذي تسبب في وفاة ابنه معتز.

وجاء إعلان العفو بعد أن ووري الطالب معتز الثرى في مقبرة النسيم بالرياض، الثلاثاء، وفق ما قال الوالد لـ"العربية.نت"، معتبراً أن وفاة ابنه لم تكن عمداً من زميله.

وقال: "توجهت إلى مقر الشرطة لأسجل طلبي في العفو عن الطالب الذي تسبب في وفاة ابني بأسرع وقت ممكن ليكون عند والدته ومدرسته، وعفوي هو لوجه الله".

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إلى ذلك، قدّم مدير عام التعليم بمنطقة الرياض أحمد الوهيبي، ووفد من منسوبي التعليم، التعازي لذوي الطفل معتز الحارثي، ونقل الوهيبي لذوي الفقيد تعازي أمير منطقة الرياض، ووزير التعليم مؤكداً مشاركة جميع منسوبي التعليم مصابهم في ابنهم.

وكانت مدرسة بشر بن الوليد الابتدائية بالرياض قد فُجعت صباح الاثنين الماضي بوفاة أحد طلابها مخنوقاً بعد شجار مع زميله، ولم تفلح محاولات إسعافه.

وعلى خلفية الحادثة تم إيقاف طالب، في حين فتحت تحقيقات مع طلبة الفصل.

وبحسب علي الغامدي، المتحدث الرسمي لإدارة التعليم، فإن كاميرات المراقبة في المدرسة وثقت المشاجرة بين الطالبين في الصف السادس الابتدائي.