حقيقة اعتقال الشيخ عمر المقبل في السعودية

كشف موقع معتقلي الرأي في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، أن السلطات اعتقلت أستاذ الشريعة بجامعة القصيم، الشيخ عمر المقبل، بعد انتقاده الأخير لهيئة الترفيه في السعودية.

وقال الموقع في تغريدة له على "تويتر" إنه: "تأكد لنا خبر اعتقال الشيخ د. عمر المقبل الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة القصيم على خلفية مقطع انتشر له قبل أيام يبدي فيه رأيه بما تمارسه هيئة الترفيه، معتبراً أن ما يجري "سلخ المجتمع السعودي من هويته باسم الترفيه".

وأوضح الداعية عمر المقبل، في تصريحات سابقة له "لسنا ضد الترفيه، بل معه إذا كان ضمن الضوابط الشرعية قولا وفعلا، ونحن ضد سلخ المجتمع عن هويته، وضد ذبح الحياء باسم الترفيه

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وأضاف عمر المقبل: "نحن ضد جلب شذاذ الآفاق وفساقهم إلى بلاد الحرمين باسم الترفيه، لتت فتح أجيالنا الناشئة على تلك النماذج الساقطة التي تصدر على أنها نجوم وقدوات".

وكان الداعية السعودي يشير بذلك إلى مشاركة فنانين ومشاهير في حفلات غنائية وراقصة في المملكة، ضمن أنشطة الهيئة.

الهيئة العامة للترفيه هي هيئة سعودية أنشئت في 30 رجب 1437 هـ الموافق 7 مايو 2016 وتُعنى بكل ما يتعلق بنشاط الترفيه. أول رئيس لها هو أحمد بن عقيل الخطيب وأعفي من منصبه في 18 يونيو 2018.وفي 20 ربيع الآخر 1440 هـ عيّن تركي بن عبد المحسن آل الشيخ رئيساً للهيئة.