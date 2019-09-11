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عَلِمت "الخليج 365" ، أن "خويتم بن سعد الحارثي"، والد الطالب "معتز" المتوفى بـ"ابتدائية ضاحية لبن" اعلن عن تنازله عن قاتل ابنه لوجه الله، وسجّل ذلك قبل قليل في محضر شرطة ضاحية لبن، تمهيًدا لتسجيله رسميًا لدى المحكمة المختصة.
وقالت مصادر أن "الحارثي" اشترط مقابل التنازل، أن يخرج الطفل المتهم بقتل ابنه بالإضافة لعدم المساس بإدارة ومعلمي المدرسة. داعيًا الله أن يغفر لابنه وأن يجعله شفيعًا له يوم القيامة.
11 سبتمبر 2019 - 12 محرّم 1441 12:15 PM
سجّل ذلك قبل قليل في محضر شرطة ضاحية لبن بالرياض
عَلِمت "الخليج 365" ، أن "خويتم بن سعد الحارثي"، والد الطالب "معتز" المتوفى بـ"ابتدائية ضاحية لبن" اعلن عن تنازله عن قاتل ابنه لوجه الله، وسجّل ذلك قبل قليل في محضر شرطة ضاحية لبن، تمهيًدا لتسجيله رسميًا لدى المحكمة المختصة.
وقالت مصادر أن "الحارثي" اشترط مقابل التنازل، أن يخرج الطفل المتهم بقتل ابنه بالإضافة لعدم المساس بإدارة ومعلمي المدرسة. داعيًا الله أن يغفر لابنه وأن يجعله شفيعًا له يوم القيامة.
، والد "معتز" يعلن تنازله عن قاتل "ابنه" : لدي شرطيين ،
المصدر : الخليج 365
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