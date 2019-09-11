وزارة الخدمة المدنية – “89” Saudi National Day – موعد اليوم الوطني السعودي...

“89” – Saudi National Day – تابع معنا موعد اليوم الوطني السعودي “89” وكل ما يخص اليوم الوطني السعودي اعرف موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 89 وكيف تقوم المملكة بالاحتفال بهذا اليوم اعرف موعد اليوم الوطني السعودي 1441-2019 الذي يعتبر من أهم الأيام التي تمر على المملكة العربية السعودية، والتي ينتظره الشعب السعودي كل عام، حيث يحصل فيه الشعب السعودي على إجازة رسمية في جميع المؤسسات في الدولة، سواء القطاع الخاص أو القطاع العام الحكومي، وتُقام الاحتفالات الكثيرة في السعودية بمناسبة هذا اليوم، وسوف نتعرف على موعد اليوم الوطني في السعودية وكيف تقوم المملكة بإحيائه، اعلان الخدمة المدنية موعد إجازة اليوم الوطني 1441 .

وزارة الخدمة المدنية عن إجازة اليوم الوطني 1441

قالت الخدمة المدنية: وفقًا لما نصّت عليه المادة (١٢٨) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية؛ سيكون يوم الأحد ٢٢ سبتمبر عطلة رسمية لوقوعه بين العطلة الأسبوعية وعطلة اليوم الوطني يوم الاثنين 23 سبتمبر.

صورة شعار اليوم الوطني السعودي 89 الموافق 1441/2019

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اعرف موعد اجازة اليوم الوطني السعودي 1441

المملكة العربية السعودية تعلن أن اليوم الوطني السعودي يوافق الإثنين 23 سبتمبر 2019 بالتاريخ الميلادي ويوم 24 محرم 1441 بالعام الهجري.

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برومو فيلم اليوم الوطني 89 للمملكة العربية السعودية

تعرف على:

صور اليوم الوطني السعودي 89 لعام 1441

اليوم الوطني السعودي 1441

هناك الكثير من العادات والتقاليد التي اعتاد عليها الشعب السعودي، و اعتادوا أن يقوموا بها في اليوم الوطني السعودي، فنجد أن هناك مهرجانات كبيرة تُقام في الأماكن العامة، وفي الشوارع أيضًا الكبيرة في المدن السعودية، وينشد الكثير من الشباب الأناشيد الوطنية احتفالًا بقدوم هذا اليوم، والذي يحتفلون به في يوم 23 سبتمبر في السنة الميلادية.

وليس السعودية فقط هي من تحتفل باليوم الوطني، ولكن هناك العديد من دول الخليج العربي تشارك المملكة سنويًا في هذه الاحتفالات، بالإضافة إلى الدول العربية الأخرى التي ترسل برقيات تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد أيضًا.

أهم مراسم الاحتفال باليوم الوطني السعودي

ونجد أن هناك العديد من الفعاليات التي تُقام في السعودية بمناسبة اليوم الوطني، ويحصل الشعب السعودي على العديد من العروض من الكثير من الأماكن الكبيرة والمولات والمطاعم والمحلات الكبيرة، وليس هذا فقط بل إن المدارس والجامعات السعودية تُقيم الاحتفالات بمناسبة هذا اليوم العظيم.

والجدير بالذكر أن مناسبة احتفال السعوديين بهذا اليوم هو توحيد المملكة العربية السعودية، وقد قام بتأسيسها الملك عبد العزيز ال سعود، وكان ذلك في عام 1932 ميلاديًا، وهو الموافق ليوم 23 سبتمبر.

إجازة اليوم الوطني السعودي 2019

ويوافق يوم 23 سبتمبر هذا العام يوم الاثنين، وهو الموافق أيضًا ليوم 24 محرم 1440 من الهجرة، وهذا العام تحتفل المملكة العربية السعودية بمرور 89 عام على توحيد المملكة العربية السعودية، وقد تمكن الموظفين بالدولة من الحصول على هذا اليوم إجازة رسمية منذ عام 2005 ميلاديًا.