استعلام عن هوية برقم الإقامة | خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة عبر رابط أبشر

استعلام عن هوية برقم الإقامة أو الجواز من خلال أبشر، حيث يتيح الموقع إمكانية معرفة متى يحين موعد تجديد الإقامة، أو الاستعلام عن هوية زائر، ومعرفة موعد إنتهاء الإقامة، وهذا يتم في موقع إلكتروني واحد،لراحة المواطن السعودي، وعدم تكبد عناء الذهاب إلى أي مكان آخر، ومن خلال موقع أبشر يمكنك معرفة كافة الخدمات المقدمة في كافة المجالات، مثل خدمات الجوازات من تجديد جواز السفر وإصدار جواز السفر، أو تجديد الإقامات والاستعلام عنها، خدمة نقل خدمات العمالة المنزلية، خدمة تحديث معلومات جواز سفر المقيمين، خدمة تصاريح السفر للتابعين، خدمة إصدار الإقامة، خدمة تجديد الإقامة.

يعمل نظام أبشر على راحة المواطن السعودي، وتقديم كافة الخدمات والاستعلامات في موقع إلكتروني واحد، لعدم تكبد العناء للذهاب إلى أماكن مختلفة، وتتنوع الخدمات ما بين الجوازات، وما تشمله من الإقامات، وخدمات المرور وخدمات التفويض، وأيضا من خلال الموقع يمكنك تمديد الزيارة العائلية للمقيم داخل المملكة، وسنذكر لكم اليوم الاستعلامات الإلكترونية عن الإقامة وصلاحيتها.

استعلام عن هوية برقم الإقامة

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من خلال خدمة الاستعلام العام عن صلاحية الإقامة، يمكنك معرفة مدى الصلاحية، وتاريخ إنتهائها أو تجديدها، سواء كانت الإقامة مستمرة أو منتهية، وذلك من خلال الخطوات التالية:

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الدخول إلى رابط نظام أبشر.

اختيار خدمات الجوازات والاستعلام عن الإقامة.

كتابة رقم الإقامة.

كتابة الرقم المرئي المدون في الصفحة.

بعد تسجيل الدخول إلى نظام ابشر في الرابط الموضح بالأعلى، بكتابة اسم المستخدم أو رقم الهوية وكلمة المرور، أما إذا لم تكن مشترك في النظام اضعط على مستخدم جديد، وبعد التسجيل يمكن لك الدخول إلى النظام واختيار خدمات الجوازات.

الاستعلام عن حالة تأشيرة خروج وعودة

تقدم خدمة الاستعلام عن التأشيرة السعودية بجانب استعلام عن هوية برقم الإقامة، معرفة موعد انتهاء التأشيرة ونوعها وصلاحيتها وكافة التفاصيل عنها، من خلال اتباع الخطوات التالية:

كتابة رقم رخصة الإقامة. إدخال رقم هوية الكفيل. كتابة الرمز المرئي. إدخال رقم التأشيرة أو جواز السفر.

خدمة تمديد تأشيرة الزيارة العائلية

يمكن تمديد تأشيرة الزيارة السعودية من المقيمين للزيارة العائلية فقط، ومن أهم شروطها أنه يمكن تمديدها أكثر من مرة، لمدة لا تتعدى 18 شهر ويستثنى من ذلك الجنسية السورية، وتكون فترة التمديد مساوية لمدة التأشيرة الرئيسية، أما من يمكنه التمديد فهو طالب الزيارة، يمكن التمديد قبل انتهاء موعد التأشيرة بستة أيام، وبعد انتهاء موعد التأشيرة بثلاثة أيام فقط، ومن الشروط الهامة، عدم وجود مخالفات مرورية على الزائر، أن يكون جواز السفر صالح، مع سداد رسوم تمديد الزيارة، ومن خلال نظام أبشر الاستعلام عن صلاحية الإقامة، يمكنك معرفة كافة التفاصيل المطلوبة لذلك.

يمكنك من خلال خطوات بسيطة على أبشر استعلام عن هوية برقم الإقامة، والاستعلام عن صلاحية الإقامة، بجانب العديد من الخدمات الأخرى المقدمة على الموقع.