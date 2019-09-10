، الشؤون الإسلامية تشترط "التفرغ" للمتقدمين لوظائف المساجد ،

محمد بن مسعود - الدمام - بما فيهم الإمام والمؤذن ضمن 13 شرطاً أطلعت عليها "الخليج 365"

أدرجت وزارة الشؤون الإسلامية، اشتراط عدم ارتباط المتقدم لوظائف المساجد بأي وظيفة حكومية بما في ذلك وظيفة الإمام.

وتضمنت الشروط التي اطلعت عليها "الخليج 365": 13 بنداً؛ منها ألا يكون عاملاً في السلك العسكري وتجاوزه للمسح الأمني، ولائقاً طبياً، ويحفظ 3 أجزاء من القرآن للإمام، وجزءًا واحدًا للمؤذن، مع حسن سيرته وسلوكه ومعروف بديانته وأمانته.

كما تضمنت شروطاً أخرى؛ منها أن يكون سعودي الجنسية، وعمره لا يقل عن (18) عاماً، ويتجاوز المقابلة الشخصية والاختبار، ولديه المؤهلات المطلوبة لشغل الوظيفة، والمعرفة التامة بأحكام الصلاة ومواقيتها، وقارئاً للقرآن دون لحن.