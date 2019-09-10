“إلغاء اختبار القدرات” وزارة التعليم السعودية تتجه نحو إلغاء اختبار القدرات لطلاب...

إلغاء اختبار القدرات، حالة من الجدل الواسع تشهدها المملكة العربية السعودية، منذ إعلان وزارة التعليم أنها تدرس إلغاء اختبار القدرات لطلاب المرحلة الثانوية، والذي يعتمد عليه في الدخول للجامعة كشرط أساسي، حيث ظلت المملكة تأخذ هذا النظام لفترة طويلة تعدت ال15 عام، ولكن مع حالة التطور التي تشهدها المملكة منذ تولى خادم الحرمين الشريفين “الملك سلمان بن عبد العزيز”، و ولى العهد “الأمير محمد بن سلمان”، فإن المملكة تتجه لتنفيذ رؤية 2030.

وتنفيذا لمواكبة التطور والتقدم في جميع المجالات، جاءت وزارة التعليم السعودية لإحداث التطور في منظومة التعليم، ومنها دراسة إلغاء اختبار القدرات، الذي يعتبره الغالبية العظمي سبب في ضياع أحلامهم في الدخول لمجالات معينة بالجامعة، لانه شرط أساسي النجاح في هذا الاختبار للدخول للجامعة.

اختبار القدرات

يتم اختبار القدرات عبر المركز الوطني للقياس والتقويم، حيث يتم عمل اختبارات لطلاب المرحلة الثانوية لتحديد مستواهم الذهني، ويكون شرط أساسي للدخول للجامعة لتأهيل الطالب للتعامل مع الصعوبات مستقبلية في الدراسة الجامعية.

أراء مختلفة حول إلغاء “اختبار القدرات”

عدد كبير يجد أن قرار الإلغاء في محله وتأخر كثيراً، حيث أن هذا الاختبار كان سبب في ضياع أمال العديد من الطلاب للدخول للجامعة في التخصصات التي يرغبونها، مع العلم أنهم حاصلون على درجات عالية في امتحانات الثانوية.

عدد بسيط يري أن الاختبار ليس له تأثير على النواحي العلمية وماهو إلا قياس لسرعة بديهة الطالب وتنمية لمهاراته.

توقعات بإقرار الإلغاء لاختبار القدرات

بالفعل هناك مؤشرات قوية تؤكد على نية الوزارة لإلغاء اختبار القدرات، بعد دراسة القرار وكيفية تنفيذه ومدي تأثيره خلال الفترة المقبلة.