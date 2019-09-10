شاهد: وفاء وافي تثير جدلا واسعا في السعودية

اثارت السعودية وفاء وافي جدلا واسعا في السعودية، بعد الأنباء التي تواردت عن زواجها من طليق أمل وليد، بعد أقل من يوم على اعلان الطلاق.

استحوذت الناشطة السعودية أمل وليد على اهتمام عدد كبير من روّاد مواقع التواصل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تصدّر اسمها على موقع تويتر وجوجل ترند على خلفية تناقل خبر طلاقها من زوجها.

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أمل وليد فتاة محبة للسفر والرحلات، تنشر صور لطيفة لشقيقتها الصغرى رغد ويتابعها أكثر من مليون ونصف شخص على إنستغرام,إضافة إلى أنها تشارك يومياتها على تطبيق سناب شات وقريبة من الناس بشكل عفوي ومحبوب.

القصة بدأت بزواجها في شهر إبريل الماضي من شخص يدعى ماجد، وشاركت في وقتها فرحتها بزفافها مع متابعيها عن طريق نشر الفيديوهات والصور.

ومنذ يومين أعلنت امل عن انفصالها بشكل مفاجئ عن زوجها بعد مرور 5 شهور فقط على الارتباط، لتبدأ موجة من التعليقات بجميع أشكالها وأنواعها حول موضوع طلاق أمل وليد وزواج وفاء وافي.