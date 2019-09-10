شكرا لقرائتكم خبر عن تسعيرة موحدة بـ300 ريال لتأشيرات الحج والعمرة والزيارة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (النشر الإلكتروني) علمت "الخليج 365" أن السعر الموحد لتأشيرات الحج والعمرة والزيارة سيصدر قريباً وسيكون بـ300 ريال. علمت "الخليج 365" أن السعر الموحد لتأشيرات الحج والعمرة والزيارة سيصدر قريباً وسيكون بـ300 ريال. وكانت "الخليج 365" انفردت أمس (الأثنين) بنشر صدور الأمر السامي المتضمن إعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج والمرور والمشتمل على إلغاء رسوم تكرار العمرة. وقال وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن أن القرار يدعم الجهود الرامية لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر في 2030 ، وسط منظومة من الخدمات الجليلة التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم براحة واطمئنان



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