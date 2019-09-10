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الان تتابع نائب أمير مكة يتفاعل مع شكاوى أهالي الجموم بزيارة ميدانية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الجموم - ناصر السلمي - الخليج 365:
تفاعل الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، مع شكاوى أهالي محافظة الجموم، بشأن دخول الشاحنات للمحافظة.
ووقف الأمير على المشكلة ميدانيا، في زيارة تفقدية رافقه فيها محافظ الجموم عمران الزهراني، وعدد من مديري القطاعات الخدمية والدوائر الحكومية بالمحافظة.
ووجه نائب أمير منطقة مكة بتشكيل لجنة بإشراف من قبل إمارة منطقة مكة المكرمة، مكونة من عدد من أهالي المحافظة، وأمانة العاصمة المقدسة، وكذلك الإدارة العامة للمرور، وإمارة محافظة الجموم، وفرع وزارة النقل بالمنطقة، لإيجاد حل عاجل لمشكلة دخول الشاحنات للمحافظة، والرفع إليه بالنتائج.
من جهتهم، ثمّن أهالي وسكان المحافظة لسموه تشكيل اللجنة، التي من المرتقب أن تحد من المشكلة، مقدرين زيارته الكريمة وتفقده أحوال المحافظة ميدانيا، والاستماع لشكوى الأهالي.
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