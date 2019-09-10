نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل يرعى حفل اختتام مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم الـ41

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يرعى أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين غدا الأربعاء، الحفل الختامي الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، لتكريم الفائزين في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ 41، وذلك في رحاب المسجد الحرام.

وأوضح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز لهذه المناسبة القرآنية العالمية تكريم لأهل القرآن وتشجيع للناشئة وتحفيز للشباب من مختلف دول العالم، مؤكدا أن الرعاية الكريمة منهج حكيم سار عليه ملوك بلادنا المباركة.

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وأضاف أن هذه المسابقة الدولية العريقة ثمرة من عطاءات قرآنية مستمرة لقيادتنا الرشيدة، فالمملكة بلد القرآن ومهوى أهل الإسلام، وهذه المسابقة تؤكد أن الخير موجود في نفوس شباب الأمة، والقرآن يعمر صدورهم، وتعاليمه تبرز في سلوكياتهم على الطريق المستقيم والمنهج الوسطي المعتدل.

الجدير بالذكر أن فعاليات المسابقة التي يبلغ مجموع جوائزها 1,185,000 ريال، قد بدأت تصفياتها الأولية يوم الأربعاء، الخامس وحتى السابع من شهر محرم لهذا العام 1441هـ، وأقيمت في مقر سكن المتسابقين في فندق برج الساعة فيرمونت، بمشاركة 146 متسابقا من 103 دول، تأهل منهم 84 متسابقا إلى التصفيات النهائية التي بدأت في الثامن وحتى العاشر من محرم لعام 1441هـ.

يذكر أن عدد المتنافسين بلغ منذ بداية انطلاق مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الأولى قبل 41 عاما وحتى هذه الدورة، أكثر

من 6300 متنافس من مختلف قارات العالم.