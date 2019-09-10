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تلقى ذوو الشهيد الملازم أول "فيصل بن فهد الحارثي"، خبر استشهاد ابنهم على الحد الجنوبي من الوطن بالصبر والثبات؛ مؤكدين أنهم جميعًا فداء للوطن، وفخورون بما سطره ابنهم الشهيد.
وقال فهد بن عيضة النوفلي الحارثي لـ"الخليج 365": إن ابنه الملازم أول فيصل أعزب، ونال شرف الشهادة، وهو يدافع عن تراب الوطن الطاهر.
وأضاف: من المقرر أن تقلع طائرة الإخلاء بجثمان الشهيد من الحد الجنوبي باتجاه مدينة الرياض عند العاشرة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء، والصلاة عليه في جامع الملك خالد بعد صلاة العصر، ومن ثم الدفن في مقبرة الشمال (حي الأمانة).
10 سبتمبر 2019 - 11 محرّم 1441 08:48 AM
الصلاة عليه عصرًا بجامع الملك خالد.. وذووه: كلنا فداء للوطن
تلقى ذوو الشهيد الملازم أول "فيصل بن فهد الحارثي"، خبر استشهاد ابنهم على الحد الجنوبي من الوطن بالصبر والثبات؛ مؤكدين أنهم جميعًا فداء للوطن، وفخورون بما سطره ابنهم الشهيد.
وقال فهد بن عيضة النوفلي الحارثي لـ"الخليج 365": إن ابنه الملازم أول فيصل أعزب، ونال شرف الشهادة، وهو يدافع عن تراب الوطن الطاهر.
وأضاف: من المقرر أن تقلع طائرة الإخلاء بجثمان الشهيد من الحد الجنوبي باتجاه مدينة الرياض عند العاشرة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء، والصلاة عليه في جامع الملك خالد بعد صلاة العصر، ومن ثم الدفن في مقبرة الشمال (حي الأمانة).
، استشهاد "الحارثي" على الحد الجنوبي.. وجثمانه بالرياض خلال ساعات ،
المصدر : الخليج 365
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