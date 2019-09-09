السعودية | وفاة طالب في مشاجرة بمدرسة غرب الرياض.. وهذه التفاصيل

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شكرا لقرائتكم وفاة طالب في مشاجرة بمدرسة غرب الرياض.. وهذه التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - نشرت الإدارة العامة لتعليم الرياض بياناً يوضح تفاصيل وفاة طالب، الإثنين، إثر مشاجرة مع زميله بمدرسة بشر بن الوليد الابتدائية غرب العاصمة.
وقال علي الغامدي المتحدث الرسمي لإدارة التعليم إن كاميرات المراقبة في المدرسة وثقت المشاجرة بين الطالبين في الصف السادس الابتدائي.
وأشار إلى أن عدداً من المعلمين حاولوا إسعاف الطالب، كما تم الاتصال بالهلال الأحمر الذي باشر عملية نقله إلى مستشفى الملك خالد الجامعي لكنه فارق الحياة بالطريق إلى المستشفى.
وأضاف البيان:" وقف مكتب التعليم غرب الرياض ميدانياً على الحادثة، كما شكل مدير عام التعليم في منطقة الرياض لجنة تقصٍ في ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية".
وأعربت إدارة التعليم في الرياض عن أحر تعازيها ومواساتها لأسرة الطالب الفقيد وأسرة المدرسة من الهيئة التعليمية والإدارية ولزملائه الطلاب.
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