الأمير تركي بن محمد بن فهد يهنئ القيادة بمناسبة تكريم جمعية «بناء» على المستوى الخليجي

رفع الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية «بناء»، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على ما يلقاه القطاع الخيري في المملكة من دعم ومساندة مكنت الجمعيات من التطور والمنافسة وتقديم خدمات أفضل للمستفيدين.

كما رفع الأمير تركي التهنئة للقيادة الحكيمة بمناسبة تكريم جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية على مستوى الخليج العربي في فئة المشروعات الرائدة في مجال العمل الاجتماعي ضمن الدورة السادسة والثلاثين لمجلس وزراء العمل والشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون والذي أقيم بسلطنة عُمان.

وقال الأمير تركي: «إن ما يلقاه القطاع الثالث من دعم غير محدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان، كان له بالغ الأثر في تطور الجمعيات في شتى مناطق المملكة وزيادة إعدادها؛ حيث جعلت رؤية الوطن الطموحة من القطاع الثالث شريكًا في التنمية وتحقيق الرؤية وأصبحنا نرى ثمار هذا الدعم لهذا القطاع.

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وأضاف: «بحكم رئاستي لمجلس إدارة جمعية بناء لرعاية الأيتام منذ سنوات عايشت التطور والحراك الكبير في هذا القطاع فقد كانت الجمعيات تؤسس، وليس لها رؤية واضحة وأهداف مستقبلية، وهذا يجعل الكثير منها لا يستطيع الاستمرار أو يستمر دون تطور، لكن في ظل الاهتمام الكبير من قبل الدولة قطعنا مراحل كبيرة حتى أصبحنا نقدم خدمات نوعية جعلتنا مؤهلين للفوز بجوائز على المستوى المحلي والخليجي والعالم العربي».

وتابع الأمير تركي، يعد التكريم الذي حصلنا عليه دليلًا على استمرار التميز والتطور فقد حصلنا على هذه الجائزة تقديرًا لنجاحات حققتها الجمعية بتقديم مشروعات اجتماعية رائدة وأبرزها مبادرة بناء القدرات وتبادل خبرات العاملين في جمعيات الأيتام بالمملكة والمخيم العلمي لأيتام المملكة، كما حصدت الجمعية جوائز عديدة في الأعوام الماضية كان أبرزها جائزة الملك خالد للتميز فرع المنظمات غير الربحية وتم تكريم الجمعية من خادم الحرمين الشريفين، كما تم تكريمها في جائزة السعفة لتحقيقها معايير الشفافية والنزاهة والعدالة والمساءلة كما حصدت جائزة السبيعي للتميز في العمل الخيري وجائزة السنابل للمسؤولية المجتمعية في مجال رعاية الأيتام لدول مجلس التعاون الخليجي2017 وجائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري في الوطن العربي.

وأشار إلى أن قيادة هذه البلاد حريصة على تنمية وتطور المواطن وتلبية احتياجاته، فالدعم الذي تلقاه الجمعيات الخيرية إيمان بدورها المهم والبارز في خدمة الوطن وأبنائه والإسهام في تحقيق رؤية الوطن 2030 .