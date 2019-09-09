السعودية | إعفاء داود الشريان من هيئة الإذاعة والتليفزيون

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن إعفاء داود الشريان من هيئة الإذاعة والتليفزيون والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- وفقاً لما نقلته المناطق في وقت سابق.. نشر قبل 1 دقيقة - 9:33 مساءً, 9 سبتمبر 2019 م المناطق - الرياض وفقاً لما نقلته المناطق في وقت سابق حول إجراء تغييرات مرتقبة في هيئة الإذاعة والتلفزيون تم اليوم بإعفاء “داود الشريان” رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون وتكليف “خالد الغامدي” بدلًا منه.

ووفقاً لمصادر الصحيفة فقد تم تكليف خالد الغامدي رئيساً للجنة تسيير الأعمال بالهيئة بدء من اليوم، يشار إلى ان الغامدي يعمل مديرا للقناة السعودية الأولى، منذ مارس 2018.

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