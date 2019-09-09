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فُجِعتْ مدرسة بشر بن الوليد الابتدائية بحي ضاحية لبن بالرياض بوفاة أحد طلابها مخنوقًا من زميل آخر له، ولم تفلح محاولات إسعافه.
وعَلِمت "الخليج 365" أن الطالب الذي يدرس الصف السادس، ويبلغ ١٢ عامًا تعرّض لحادثة اختناق في ساحة المدرسة من قِبل أحد زملائه في الصف، ورغم محاولة إسعافه وطلب فرقة الهلال الأحمر التي حاولت إنقاذه، ونقله لمستشفى الملك خالد الجامعي، إلا أنه فارق الحياه -رحمه الله-.
وباشرت الجهات الأمنية موقع الحادثة، ورُفعت البصمات، وتم مشاهدة الكاميرات، قبل أن يتم فتح محضر تحقيق بذلك لمعرفة دواعي الحادثة.
09 سبتمبر 2019 - 10 محرّم 1441 07:35 PM
الهلال الأحمر حاول إنقاذه إلا أنه فارق الحياه و"الشرطة" تحقق
فُجِعتْ مدرسة بشر بن الوليد الابتدائية بحي ضاحية لبن بالرياض بوفاة أحد طلابها مخنوقًا من زميل آخر له، ولم تفلح محاولات إسعافه.
وعَلِمت "الخليج 365" أن الطالب الذي يدرس الصف السادس، ويبلغ ١٢ عامًا تعرّض لحادثة اختناق في ساحة المدرسة من قِبل أحد زملائه في الصف، ورغم محاولة إسعافه وطلب فرقة الهلال الأحمر التي حاولت إنقاذه، ونقله لمستشفى الملك خالد الجامعي، إلا أنه فارق الحياه -رحمه الله-.
وباشرت الجهات الأمنية موقع الحادثة، ورُفعت البصمات، وتم مشاهدة الكاميرات، قبل أن يتم فتح محضر تحقيق بذلك لمعرفة دواعي الحادثة.
، في حادث خطير.. طالب "ابتدائي" يخنق زميله حتى الموت بساحة مدرسة بالرياض ،
المصدر : الخليج 365
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