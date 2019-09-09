السعودية | رئيس نزاهة يؤكد أهمية التعاون المشترك بين أجهزة مكافحة الفساد بدول المجلس التعاون الخليجي

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 3:07 مساءً, 9 سبتمبر 2019 م المناطق_واس أكد معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) مازن بن إبراهيم الكهموس، أهمية استمرار العمل المشترك وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين أجهزة مكافحة الفساد بدول المجلس بما يحقق آمال الشعوب الخليجية في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار.

جاء ذلك خلال كلمة المملكة في الاجتماع الخامس لرؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون الذي عقد اليوم في سلطنة عمان الشقيقة.

وختم معاليه كلمته في الاجتماع بالشكر الجزيل لدولة سلطنة عُمان والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على حسن الترتيب لهذا الاجتماع، معربًا عن أمله لتحقيق تطلعات القادة بدول المجلس.

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