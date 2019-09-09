استعلام عن مخالفات المرور برقم الهوية| تعرف على طريقة الاعتراض على المخالفات المرورية ورابط أبشر...

من خلال أبشر يمكنك استعلام عن مخالفات المرور برقم الهوية حيث يمكن معرفتها من المنصة بسهولة، كما يمكن الاعتراض عليها حين رؤية أن المواطن لا يستحقها أو لم يرتكب تلك المخالفات، ومنصة ابشر قدمت منذ ظهورها ما يزيد عن 160 ألف خدمة، وسهلت على المواطن السعودي الكثير من الأمور، من خلال الدخول إلى موقع إلكتروني واحد، دون تكبد عناء الذهاب إلى أماكن مختلفة، ويهتم الموقع بتقديم الخدمات المختصة بالجوازات من حيث إصدارها أو تجديد جواز السفر وغيرهم.

وستجد في الموقع الكثير من الخدمات المتعلقة بمجال المرور والمركبات، فبجانب خدمة معرفة المخالفة، يمكنك الإعتراض عليها أيضا، وخدمة استخراج وتجديد رخصة قيادة، تجديد استمارة مركبة، التفاويض على مركبات تملكها، إلغاء مستخدم لمركبة، إضافة مستخدم فعلي، طلبات تفويض تنتظر الموافقة، خدمة الاعتراض على المخالفات، وأخير خدمة الاستعلام عن المخالفات.

استعلام عن مخالفات المرور برقم الهوية

تتمثل خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية من منصة أبشر، في الاستعلام عنها للمالك أو عن أحد أفراد الأسرة وغيرهم، ويكون ذلك عن طريق فتح رابط نظام أبشر، وإتباع التالي:

كتابة رقم الهوية.

كتابة الرمز المرئي المدون في صفحة الاستعلام.

الاعتراض على المخالفات المرورية

يمكن الاستعلام عن المخالفات المسجلة، والاعتراض عليها، على الشخص أو على أحد أفراد الأسرة كالتالي:

Advertisements

كتابة رقم الهوية. كتابة رقم المخالفة. كتابة الرمز المرئي المدون على الصفحة.

قد يهمك: خدمة فرجت ابشر.

كما يمكن الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات، وذلك من خلال كتابة رقم الهوية، وكتابة رقم اللوحة، وكتابة الرمز المرئي المدون في صفحة الاستعلامات.

خطوات التسجيل في نظام أبشر

شاهد: الاستعلام عن هوية وافد.

للإستفادة من جميع خدمات بوابة ابشر، عليك تسجيل الدخول إلى النظام، وذلك من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة، مثل كتابة اسم المستخدم، كتابة رقم الهوية بشكل صحيح، كتابة رقم الجوال الصحيح، كتابة البريد الإلكتروني، كتابة جميع البيانات المطلوبة الأخرى، واتباع الخطوات المدونة في الصفحة بشكل صحيح، إلى أن يكتمل التسجيل، في حال مواجهتك مشكلة، في تسجيل الدخول أو استعلام عن مخالفات المرور برقم الهوية، يمكنك غلق الموقع قليلا ثم معاودة فتحه في وقت لاحق.